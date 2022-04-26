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Siyaset Hamza Dağ 'AK Parti'nin son oyu kaç' sorusuna cevap verdi
Siyaset

Hamza Dağ 'AK Parti'nin son oyu kaç' sorusuna cevap verdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin 2023 seçimlerinde yüzde 52,6'nın üzerinde bir oy alacağına inandığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 10:42:00 -

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı canlı yayında partisinin oy oranlarına ilişkin açıklamalarda bulunarak 2023'te 2018'deki 52,6 oy oranının üstünde bir oy oranı alacaklarına inandığını söyledi.

AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 24 TV'de yayınlanan Arafta Sorular programında soruları yanıtladı. Partisinin oy oranına ilişkin bir soruya yanıt veren Dağ, "Erdoğan'ın 2018 yılında yüzde 52.6 ile seçildiğini hatırlatan Dağ, "Cumhurbaşkanımız 2014 seçimlerini 51,8 ile kazandı, 2018'de 52,6 ile kazandı. 2023'te inşallah bu oyların üzerinde bir oyla Cumhurbaşkanımız, yeniden Cumhurbaşkanı seçilecek" diye konuştu.


Sunucunun bir rakam vermesini istemesi üzerine Dağ, kesin bir rakam söylemek istemediğini ifade ederek yapılan anketlere ilişkin "Anket dediğimiz olay partilerde kendi önündeki stratejiyi ortaya koymak içindir. Evet orana bakılır ama oranın dışında da orada çaprazlarıyla, yaş aralığındaki elde edilen sonuçla, sosyoloji ile ilgili elde ettiği sonuçla her alan ile ilgili elde edilen sonuç göze alınır, bakılır. Buna bakarak bir strateji ortaya koyarsınız." ifadelerini kullandı.

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