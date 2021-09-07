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Yaşam Hamsinin kilosu ne kadar? Balık fiyatları güncel
Yaşam

Hamsinin kilosu ne kadar? Balık fiyatları güncel

Hamsi kaç lira? 1 Eylül itibariyle balık av yasağı sona erdi. Yasağı sona ermesiyle tezgahlar balıklarla dolmaya başladı. Balık alacak olanlar ise fiyatları araştırmaya başladı? İstavrit ne kadar? Palamudun tanesi kaç lira 2021

Yeniakit Publisher
2021-09-07 18:30:00 -
Hamsinin kilosu ne kadar? Balık fiyatları güncel

Balıkseverlerin uzun zamandın beklediği haber 1 Eylül’de geldi. Balıklar tezgahlardaki yerini almaya başladı. Peki, balığın kilosu kaç lira? Bu sene hamsi var mı?

Hamsinin kilosu ne kadar? Balık fiyatları güncel

1 Eylül Çarşamba günü balık av yasağı sona erdi. Balıkseverler ise soluğu balık pazarlarında aldı. Balıkçılar istavritin bol olduğunu, hamsinin de az da olsa ağlara takıldığını ifade ediyor.

Tezgahlardaki istavritin kilogramı 10-20, hamsinin 20, barbunyanın kilogramı 20-25 liradan, palamudun ise tanesi 15-20 liradan satılıyor.

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