Balıkseverlerin uzun zamandın beklediği haber 1 Eylül’de geldi. Balıklar tezgahlardaki yerini almaya başladı. Peki, balığın kilosu kaç lira? Bu sene hamsi var mı?

Hamsinin kilosu ne kadar? Balık fiyatları güncel

1 Eylül Çarşamba günü balık av yasağı sona erdi. Balıkseverler ise soluğu balık pazarlarında aldı. Balıkçılar istavritin bol olduğunu, hamsinin de az da olsa ağlara takıldığını ifade ediyor.

Tezgahlardaki istavritin kilogramı 10-20, hamsinin 20, barbunyanın kilogramı 20-25 liradan, palamudun ise tanesi 15-20 liradan satılıyor.