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Hamsinin kilosu 5 TL'ye kadar düştü

Ordu ve Giresun'da avcılığının başlamasıyla birlikte hamsinin kilosunun 5 liraya kadar düştüğü öğrenildi.

16 Aralık 2018 Pazar 10:37
Hamsinin kilosu 5 TL'ye kadar düştü

Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hamsinin Batı Karadeniz'den doğu yönünde göç halinde olduğunu söyledi.

Bugünlerde Ordu ve Giresun'da hamsi avcılığı yapıldığını aktaran Arslan, şöyle devam etti:

"Hamsi bir süredir Zonguldak'tan itibaren kıyılarımızı takip ederek doğuya doğru ilerliyor. Bölgemizde avcılığın başlamasıyla da fiyatı 5 liraya kadar düştü. Çeşit çeşit hamsi var, 5-10 lira arasında tezgahlarda satılıyor. Tabii çok iyi hamsiler de Ankara ve İstanbul'daki pazarlarda yüksek fiyattan satışa sunuluyor."

Yılbaşına kadar devam

Arslan, hamsi avının Doğu Karadeniz'de yılbaşına kadar devam edeceğini tahmin ettiklerini dile getirerek, "Karşı kıyılara geçer mi belli olmaz. Eğer Gürcistan tarafına göç etmezse bir süre daha fiyatlar bu şekilde devam eder. İnşallah hamsi erken göç etmez ve vatandaş da ucuz hamsi tüketir." dedi.

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 10:37
  1. Zonguldak
  2. Ordu
  3. İstanbul
  4. Giresun
  5. Ankara
  6. hamsi
  7. hamsi fiyatları
  8. hamsi kilogram fiyatı
  9. Hamdi Arslan

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