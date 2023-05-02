Hamsik kötü gidişatın sebebini açıkladı

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ancak bu sezon beklentilerin oldukça altında kalan Trabzonspor'un tecrübeli yıldızı Marek Hamsik, basın toplantısında açıklamalar yaptı.

Bordo-mavili takımı Napoli'ye benzeten yıldız futbolcu, "Trabzonspor, Napoli gibi çok özel bir kulüp. İlk şampiyonluğumu burada yaşadım." dedi.

"Şu anda içinde bulunduğumuz durumdan mutlu değiliz. Futbol böyle bir şey, bazen olmaz. 35 yaşındayım ama her gün çalışıyorum. Trabzonspor'un daha iyi olması için elimden geleni yapmak istiyorum. Hoca değişiklikleri kolay değil."

"İki yılda Trabzonspor efsanelerinden biri olarak görülüyorsam, çok mutlu olurum."

Ayrıca başarısız sonuçları sezon başında Devler Ligi'nde forma giymelerine bağlayan Hamsik, Avrupa'daki kötü sonuçların takımı etkilediğini iddia etti.

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"Sezon başından bu yana sıkıntılar yaşadık. Şampiyonlar Ligi bizim en büyük hedefimizdi ama maalesef buna ulaşamadık. Bu da bizi etkiledi. Yoğun maç takviminin etkisinde kaldık. İstediğiniz sonuçları alamayınca devam edebilmek kolay olmuyor. Şu anda önümüz daha açık. Yeni teknik direktörümüzle yeni bir oyun anlayışına sahibiz, Trabzonspor'u güzel günler bekliyor."