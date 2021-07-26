Hamsik de Trabzonspor'da

Trabzonspor, Göteborg'da forma giyen ve bonservisi elinde olan Slovak futbolcu Hamsik ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 33 yaşındaki yıldız için yıllık 1.5 milyon euro garanti ücret + 700 bin euro imza parası ödenecek. Trabzonspor'un bu sezon kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Marek Hamsik, Riva kampına 18 Temmuz'da katılmıştı.

Marek Hamsik kimdir?

Marek Hamsik, 27 Temmuz 1987'de Slovakya'nın Banska Bystrica şehrinde dünyaya geldi. Hamsik 1,83 m boyunda olup futbol kariyerine ülkesinde bulunan Slovan Bratislava takımı ile başlayıp, 2003 yılında A takıma yükseldi. Geçirdiği 1 yılın ardından 2004'te İtalyan ekibi Brescia'a 500 bin Euro bedelle transfer olan Slovak orta saha, burada çıktığı 74 maçta 12 gol kaydetti ve 2007'de ülkenin köklü ekiplerinden Napoli'ye imza attı. Napoli tarihinin en iyi yabancı oyuncuları arasında yer alan Hamsik, İtalya kulübüyle çıktığı 520 karşılaşmada 121 gol ve 111 asistlik performans sergiledi. Napoli'de geçirdiği uzun süreli kariyerinin ardından 20 milyon Euro'luk bir bonservis ile 2018-19 sezonunun devre arasında Çin'in DL Yifang kulübüne gitti. En son İsveç’in yerel takımı olan IFK Göteborg’ta yarım sezon forma giyen Hamsik, 6 maçta çıkan 1 gol atmıştı.