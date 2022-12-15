Hamsik, ağzındaki baklayı nihayet çıkardı!

Trabzonsporlu Marek Hamsik, Napoli'ye dönmek istediğini itiraf etti. Ayrıca Hamsik, Napoli'deyken farklı takımlardan transfer teklifi aldığını açıkladı.

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'un yıldız orta sahası Marek Hamsik açıklamalarda bulundu.

Napoli Fransa Twitter hesabına konuşan Hamsik, futbolun ardından Napoli'ye dönmek istediğini söyledi.

Yıldız oyuncu ayrıca Napoli döneminde farklı takımlardan transfer teklifi aldığını itiraf etti.

Kendisine gelen transfer tekliflerini açıklayan Marek Hamsik, "Napoli'deyken önce Milan, ardından Inter ve en sonunda da Juventus benimle temasa geçti. Nedved beni aradı ama onlara katılmayı hiç düşünmedim. Ayrılmak istemiyordum, Napoli'de ve ailemde mutluydum. bu yüzden hep uzattım." ifadelerini kullandı.

Napoli'den Çin'in DL Yifang takımına transfer olan Hamsik, "Ne kadar uzun kalırsam, taraftarlar beni o kadar çok sevdi. Çin'den bu çağrıyı almasaydım, ömür boyu kalacaktım." açıklamasını yaptı.

"Napoli neden olmasın"

Marek Hamsik, "Napoli'ye dönmeyi düşünüyor musun?" şeklinde gelen soruya ise "Neden olmasın! De Laurentiis ile çok iyi bir ilişkim var. Onunla emekliliğimden sonra olası bir dönüş hakkında konuştum. Ocak ve Mart ayları arasında bunu konuştuk." diye cevap verdi.

Insigne, Koulibaly ve Mertens'in Napoli'den ayrılışı hakkında konuşan Hamsik, "En önemli 3 oyuncunun ayrılması inanılmaz, taraftarlar açısından utanç verici ama Kvara, Kim ve Osimhen gibi büyük oyuncuların iyi taraflarını görelim." dedi.

Serie A'da geride kalan 15 hafta sonunda 41 puan ile lider olan Napoli'nin şampiyonluğu kazanma olasılığı hakkında konuşan tecrübeli futbolcu, şunları söyledi: "Hiçbir şey söylemem, batıl inançlarımız var, harika bir sezon geçiriyorlar ve umarım başladıkları gibi devam ederler."

27 Temmuz 1987 doğumlu Sloven futbolcu, kariyerine Bratislava'da başladı. Bresicia alt yapısına geçen Hamsik, burada profesyonel oldu. 2007'de Napoli'ye imza atan orta saha, 2019 yılına kadar Napoli'de forma giyerek efsaneler arasına girdi. İtalya'dan 2019'un Şubat ayında ayrılan Hamsik, Çin'in DL Yifang takımına imza attı. Daha sonra IFK Göteborg'a transfer olan Hamsik, 2021 yazında Trabzonspor'a geldi.

Bu sezon Bordo-Mavili forma ile 16 karşılaşmada görev alan Marek Hamsik, 2 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Hamsik, teknik direktör Abdullah Avcı'dan 1027 dakika süre alırken asist katkısında bulunamadı.