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Hamsi yüzünü gösterdi

Ordu’da balıkçıların ağlarına takılan hamsiler tezgahtaki yerine aldı.

12 Eylül 2019 Perşembe 14:43
Hamsi yüzünü gösterdi

Ordu’da balıkçıların ağlarına takılan hamsiler tezgahtaki yerine aldı.


Taze hamsileri tezgâhlarda gören vatandaşlar kilolarca hamsiyi balıkçılardan alarak evlerinin yolu tutuyorlar. Günler sonra tezgahlarında hamsiyi sattıklarını söyleyen Balıkçı Mustafa Ay, “Hamsi ilk günlerde çok az çıktı ve o yüzden tezgahlarda yok denilecek kadar azdı. Şimdi ise yüzünü gösterdi,hamsi ve tezgahlarda yerini almaya başladı. Hamsi ile birlikte mezgit ve istavriti çok satıyoruz. Sezon ilk günlerde iyi geçiyor. Palamut balığı da kendini gösterdi mi tezgahlarımız daha da şenlenecek. Hamsinim kilosunu 15 TL’den, mezgit ve istavritin kilosunu ise 10 TL’den satıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 14:43
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