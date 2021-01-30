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Yaşam Hamsi yasağı ne zaman bitecek? Hamsi yasağı bitti mi?
Yaşam

Hamsi yasağı ne zaman bitecek? Hamsi yasağı bitti mi?

Hamsi yasağı devam ediyor mu? İstanbul Boğazı ve Karadeniz'de 8 Ocak'ta hamsi av yasağı başlatıldı. 18 Ocak'ta sona ermesi gereken hamsi av yasağı uzatıldı. Peki, hamsi av yasağı ne zaman bitecek? Hamsi yasağı ayın kaçında bitecek?

Yeniakit Publisher
2021-01-30 22:05:00 -
Hamsi yasağı ne zaman bitecek? Hamsi yasağı bitti mi?

Hamsi ne kadar oldu? Hamsilerin azalması, boylarının kısalması sebebiyle 8 Ocak’tan itibaren hamsi av yasağı uygulanıyor. Vatandaşlar av yasağını ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, av yasağı ayın kaçında sona erecek?

Hamsi yasağı ne zaman bitecek? Hamsi yasağı bitti mi?

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, ticari amaçlı hamsi avcılığını, 8 Ocak itibarıyla İstanbul Boğazı'nda ve Karadeniz'in büyük bir bölümünde durdurmuştu. Bu süre içinde Genel Müdürlük tarafından yürütülen araştırma, inceleme ve gözlemlerle başta bilim insanları olmak üzere, birçok balıkçı, balıkçılık örgütleri ve sektörün diğer paydaşlarıyla gerçekleştirilen istişareler sonucu yeniden bir değerlendirme yapıldı. Av yasağı 28 Ocak’ta sona erecekti. Ancak incelemelerin ardından süreç 10 gün daha uzatıldı.

İstanbul Boğazı'nın tamamı ile Karadeniz'de İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan Gürcistan sınırına kadar olan karasularda ticari amaçlı hamsi avcılığının durdurulmasına ilişkin kararın süresi 7 Şubat saat 00.00'a kadar uzatıldı.

Av yasağının 7 Şubat'a kadar uzatılması İstanbul'da hamsi fiyatlarını arttırdı. Hamsinini az bulunması sebebiyle kilosu 20 liradan satılan balıkların kilosu 35-40 liraya kadar yükseldi.

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