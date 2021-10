Hamsi tuzlama zamanı | Hamsi Tuzlaması tarifi

Karadeniz’de bugünlerde bolca avlanan hamsi tezgahları doldururken fiyatı ile vatandaşın en çok tercihi oluyor. Deniz suyunun soğumasıyla birlikte lezzeti de farklılaşan hamsinin şu an tam tuzlama zamanı olduğunu belirten balıkçılar vatandaşın bunu iyi değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Hamsinin hem fiyat olarak hem de lezzet olarak şu an tam tuzlama zamanı olduğunu belirten balıkçı esnafı, ilerleyen günlerde hamsinin her an kaybolabileceğine dikkat çekti. Hamsinin bol olmasının diğer balık çeşitlerine olan talebi azalttığını belirten balıkçılar sezon olarak hamside en bereketli dönemi yaşadıklarını belirtti.

Esnaf, hamsinin şu an hem fiyat olarak hem de lezzet olarak iyi olduğunu ifade ederek “Hamsi şu an bol, fiyatı da güzel. Vatandaşın tam isteği gibi, hem cebe uygun hem de lezzet olarak iyi durumda. Bu sene hamsi gayet iyi sezon açıldığından beri bereketli geçiyor. Dolayısıyla fiyat açısından da iyi gidiyor. Artık hamsinin fiyatı da bundan aşağı pek olmaz diye düşünüyorum. Vatandaş hamsinin bol olduğu bu günleri fırsat bilip bol bol tuzlama yapmasını tavsiye ediyoruz. İlerleyen günlerde hamsi bu kadar bol olmayabilir.” dedi.

Hamsi Tuzlaması tarifi

Malzemeler

Hamsi

Kalın tuz

Kavanoz

Hamsiyi ayıklayıp iyice yıkadıktan sonra 1 sıra hamsi, 1 sıra kalın tuz olmak üzere kavanoza yerleştiririz. Uygun bir kapta ağzını kapatılır. 1 yıl boyunca bozulmadan kullanabilirsiniz. Tuzunu suda bekleterek çıkardıktan sonra sebzelisini, ekmeğini yapabilirsiniz. Afiyet olsun.