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Ekonomi Hamsi ne kadar? | Güncel hamsi fiyatları
Ekonomi

Hamsi ne kadar? | Güncel hamsi fiyatları

Hamsi ucuzladı mı? Eylül ayında balık av yasağı sona erdi. Hal böyle olunca tezgahlar balıklarla dolmaya başladı. Hamsiye duyulan hasret ise bitecek gibi görünüyor. Peki, hamsi ne kadar oldu? | Hamsinin kilosu ne kadar? Güncel hamsi fiyatı? | Palamut ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2020-10-28 12:18:00 -
Hamsi ne kadar? | Güncel hamsi fiyatları

Hamsi kilosu ne kadar? Hamsi özlemi sona erecek gibi. İşin uzmanları hamsinin son günlerde bollaştığını belirtiyor. Palamut ise azalmaya başladı. Tanesi 12-15 liraya satılan palamudun tanesi 20 liraya kadar çıktı. Hamsinini fiyatı ise düşmeye başladığından herkesin yüzünü güldürmeye başladı. Peki, hamsi ne kadar?

Hamsi ne kadar? | Güncel hamsi fiyatları

Tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanmaya başladı. Balık tezgahlarında hamsiler bollaştı. 35-40 TL’ye satılan hamsinin kilosu bu hafta 20 liraya kadar düştü. Hamsi artınca palamut azaldı. Bu sebeple palamut fiyatları da tırmanışa geçti.

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