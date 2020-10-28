Hamsi kilosu ne kadar? Hamsi özlemi sona erecek gibi. İşin uzmanları hamsinin son günlerde bollaştığını belirtiyor. Palamut ise azalmaya başladı. Tanesi 12-15 liraya satılan palamudun tanesi 20 liraya kadar çıktı. Hamsinini fiyatı ise düşmeye başladığından herkesin yüzünü güldürmeye başladı. Peki, hamsi ne kadar?

Hamsi ne kadar? | Güncel hamsi fiyatları

Tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanmaya başladı. Balık tezgahlarında hamsiler bollaştı. 35-40 TL’ye satılan hamsinin kilosu bu hafta 20 liraya kadar düştü. Hamsi artınca palamut azaldı. Bu sebeple palamut fiyatları da tırmanışa geçti.

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