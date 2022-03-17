Hamsi ihracatımızda lider Belçika
Türkiye’den ilk 2 ayda 15 ülkeye 337 ton hamsi ihracatı karşılığında 1 milyar 663 bin 26 dolar gelir elde edildi.
İhracatta 566 bin 872 dolarla Belçika başı çekti. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Belçika’yı Fransa ve ABD’nin takip ettiğini bildirdi. Gürdoğan, ilk 2 ayda İspanya’nın ihracatını en çok arttıran ülke olduğunu açıkladı. Gürdoğan, her sene olduğu gibi hamsinin daha çok Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini vurguladı.