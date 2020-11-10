Hamsi fırında nasıl yapılır? | Fırında hamsi tarifi
Fırında kolay hamsi tarifi | Hamsi pişirecek olanlar bu leziz balığı nasıl pişireceklerini, balığı kızartmak için hangi malzemelerin gerektiğini araştırıyor. Peki, fırında hamsi nasıl yapılır?
Hamsi tarifi | Leziz bir hamsiye kim 'hayır' diyebilir ki! Biraz balık biraz da mısır unuyla akşam yemeğinizi zenginleştirebilirsiniz. İşte, fırında hamsi tarifi
Fırında hamsi tarifi
Malzemeler:
- 1 kilo hamsi
- Mısır unu
- Beyaz un
- Sıvı yağ
- 1 adet limon
Hamsi fırında nasıl yapılır?
Göz kararı mısır unu ve beyaz unu bir kasede karıştırın.
Ayıklayıp temizlediğiniz balıkları tek tek bu karışıma bulayın.
Ardından hamsileri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
Balıkların üzerine sıvı yağ gezdirin.
Bir limonu ince ince dilimleyip balıkların üzerine yerleştirin.
Önceden ısıttığınız fırında hamsiyi yarım saat kadar pişirin.
Afiyet olsun.