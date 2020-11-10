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Kadın - Aile Hamsi fırında nasıl yapılır? | Fırında hamsi tarifi
Kadın - Aile

Hamsi fırında nasıl yapılır? | Fırında hamsi tarifi

Fırında kolay hamsi tarifi | Hamsi pişirecek olanlar bu leziz balığı nasıl pişireceklerini, balığı kızartmak için hangi malzemelerin gerektiğini araştırıyor. Peki, fırında hamsi nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2020-11-10 17:13:00 -
Hamsi fırında nasıl yapılır? | Fırında hamsi tarifi

Hamsi tarifi | Leziz bir hamsiye kim 'hayır' diyebilir ki! Biraz balık biraz da mısır unuyla akşam yemeğinizi zenginleştirebilirsiniz. İşte, fırında hamsi tarifi

Fırında hamsi tarifi

Malzemeler:

  • 1 kilo hamsi
  • Mısır unu
  • Beyaz un
  • Sıvı yağ
  • 1 adet limon 

Hamsi fırında nasıl yapılır?

Göz kararı mısır unu ve beyaz unu bir kasede karıştırın.

Ayıklayıp temizlediğiniz balıkları tek tek bu karışıma bulayın.

Ardından hamsileri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Balıkların üzerine sıvı yağ gezdirin.

Bir limonu ince ince dilimleyip balıkların üzerine yerleştirin.

Önceden ısıttığınız fırında hamsiyi yarım saat kadar pişirin.

Afiyet olsun.

Hamur kızartması nasıl yapılır? | Kaşarlı hamur kızartması tarifi
Hamur kızartması nasıl yapılır? | Kaşarlı hamur kızartması tarifi

Kadın - Aile

Hamur kızartması nasıl yapılır? | Kaşarlı hamur kızartması tarifi

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