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Ekonomi Hamsi bereketi: Karadeniz 2 ayda 337 ton hamsi ihraç etti!
Ekonomi

Hamsi bereketi: Karadeniz 2 ayda 337 ton hamsi ihraç etti!

Türkiye'den 15 ülkeye 2 ayda 337 ton hamsi ihraç edilerek bir milyon 663 bin 26 dolar gelir elde edildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-15 17:20:00 -
Hamsi bereketi: Karadeniz 2 ayda 337 ton hamsi ihraç etti!

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB), Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, balık ihracatıyla ilgili açıklama yaptı.

Yılın ilk iki ayında Türkiye'den 15 ülkeye yapılan hamsi ihracatında 1 milyon 663 bin 26 dolar gelir sağlandı.

Söz konusu ihracattın 566 bin 872 dolarlık dış satım ile en fazla Belçika, onu da Fransa ve ABD takip etti. Bu yıl ihracatın en fazla arttığı ülke ise İspanya oldu. Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak İtalya, Kenya ve Suriye'ye de hamsi satıldı.

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