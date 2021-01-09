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Gündem Hamsi avı yasağı ne zaman bitecek?
Gündem

Hamsi avı yasağı ne zaman bitecek?

Hamsi avı yasağı ne zaman bitecek? Türkiye'de hamsi avı yasağı kararının alınmasının ardından vatandaşlar ve balıkçılar birçok soruyu gündeme getirdi. Hamsi avının yasaklanmasının ardından balıkçılar ve vatandaşlar, hamsi avının neden yasaklandığını ve hamsi avı yasağının ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. Peki, hamsi avı yasağı ne zaman bitecek? Hamsi avı neden yasaklandı?

Yeniakit Publisher
2021-01-09 13:37:00 -
Hamsi avı yasağı ne zaman bitecek?

Türkiye'de uzun yıllardır ilk defa Karadeniz ve İstanbul Boğazı'nda hamsi avının yasaklanmasına karar verildi. Hamsi avının yasaklanmasının ardından balıkçılar ve vatandaşlar, hamsi avının neden yasaklandığını ve hamsi avı yasağının ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı.

Türkiye'de hamsi avı yasağı kararının alınmasının ardından vatandaşlar ve balıkçılar birçok soruyu gündeme getirdi. Balıkçılar ve vatandaşlar, hamsi avının neden yasaklandığını ve hamsi avı yasağının ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı.

Hamsi avı yasağı ne zaman bitecek?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hamsi avı yasağı kararı ile Karadeniz’de ve İstanbul Boğazı'nda 10 gün süreyle hamsi avı yasaklandığı duyuruldu. 10 gün süreceği belirtilen hamsi avı yasağı 18 Ocak tarihinde bitecek.

Hamsi avı neden yasaklandı?

Tarım ve Orman Bakanlığı, hamsi avı yasak kararının küresel iklim değişikliğinin etkisi ile Karadeniz’de yaşanan kuraklıkla birlikte kuruyan derelerdeki hamsi yemi olarak bilinen planktonların denizlere ulaşamadığı, beslenemeyen hamsinin de bu nedenle küçük kalmasından dolayı alındığını açıkladı.

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