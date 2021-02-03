Hamsi av yasağı bitti mi? Hamsinin kilosu ne kadar?

Hamsi kaç lira oldu? Karadeniz ve İstanbul Boğazı'na 8 Ocak'ta hamsi av yasağı başladı. Yasak 7 Şubat'a kadar uzatıldı. Ancak bazı bölgelerde balık boylarının istenilen boyutlara ulaşmasıyla yasak gevşetildi ve bazı bölgelerde hamsi tutulmaya başladı. Peki, hamsinin kilosu ne kadar oldu? Hamsi kaç lira? Hamsinin kilosu kaç lira oldu? Güncel hamsi fiyatı