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Ekonomi Hamsi av yasağı bitti mi? Hamsinin kilosu ne kadar?
Ekonomi

Hamsi av yasağı bitti mi? Hamsinin kilosu ne kadar?

Hamsi kaç lira oldu? Karadeniz ve İstanbul Boğazı'na 8 Ocak'ta hamsi av yasağı başladı. Yasak 7 Şubat'a kadar uzatıldı. Ancak bazı bölgelerde balık boylarının istenilen boyutlara ulaşmasıyla yasak gevşetildi ve bazı bölgelerde hamsi tutulmaya başladı. Peki, hamsinin kilosu ne kadar oldu? Hamsi kaç lira? Hamsinin kilosu kaç lira oldu? Güncel hamsi fiyatı

Yeniakit Publisher
2021-02-03 14:17:00 -
Hamsi av yasağı bitti mi? Hamsinin kilosu ne kadar?

Hamsi yasağı nerelerde bitti? Hamsi avcılığına kapalı olan İstanbul'un doğusunda ve Kocaeli’nde kalan alanda hamsi av yasağı kaldırıldı. Yasağın kaldırılmasıyla birlikte söz konusu bölgelerde hamsi avı başladı. Peki, hamsi av yasağı tezgahlara nasıl yansıdı? Hamsi ne kadar?

Hamsi av yasağı bitti mi? Hamsinin kilosu ne kadar?

8 Ocak’ta başlayan balık av yasağı sebebiyle İstanbul’da İğneada’dan gelen hamsiler satılıyordu. Yasağın kapsamının daraltılmasıyla 2 Şubat akşamı balıkçılar izin verilen bölgelerde hamsi avına başladı. Ancak birkaç ay önce kilosu 15-20 liraya satılan hamsi bugün itibariyle tezgahlarda 35-40 liradan alıcı bulmaya başladı. Balıkçılar yasağın tamamen kaldırılmasıyla fiyatların gerileyeceğini ifade ediyor.

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