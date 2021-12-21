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Spor Hamit Altıntop'tan Kenan Koçak için açıklama
Spor

Hamit Altıntop'tan Kenan Koçak için açıklama

İsmi Fenerbahçe ile anılan Kenan Koçak için TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'tan bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 12:53:00 -
Hamit Altıntop'tan Kenan Koçak için açıklama

Vitor Pereira'nın ayrılığının ardından Fenerbahçe'de teknik direktör adayları arasında A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yardımcılığı yapan Kenan Koçak ismi de gündeme geldi.

TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop iddialara yönelik açıklamalarda bulundu.

Lig Radyo'ya konuşan Hamit Altıntop, “Kenan hoca yeni başladı. Onu verme gibi bir niyetimiz kesinlikle yok. Uzun vadeli hedeflerimiz doğrultusunda çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Hamit Altıntop, ''Bir spekülasyon, bir dedikodu vakit kaybettiriyor! Kenan Koçak'ı Fenerbahçe'ye verme niyetimiz yok! Konu kapansın lütfen'' şeklinde tepkisini dile getirdi.

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