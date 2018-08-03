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Hamileyken uzun yola çıkılır mı?

Gebelik dönemi tüm anne adayları için özel olan bir dönemdir. Bu nedenle yiksek dikkat gerektirmektedir. Hamilelik dönemi çok uzun süren bir süreçtir. Bu süre zarfında anne adayının dikkat etmesi gerekmektedir.

03 Ağustos 2018 Cuma 11:17
Hamileyken uzun yola çıkılır mı?

Gebelik dönemizde uzun bir yolculuğa çıkmanız gerekebilir. Bu noktada dikkat etmeniz gereken pek çok nokta vardır bunlar:

Uzun yolculuğa çıkarken öncelikle dikkat etmeniz gereken nokta, yolculuğun en fazla 6 saat olmasıdır. 6 saatten fazla süren yolculuklar hem sizin hemde bebeğiniz için tehlikeli olabilir.

Yolculuk yaparken mutlaka emniyet kemeri takmalısınız. Uzun yolculuklarda hatta en ufak gezintilerde bile gebelik döneminde emniyet kemeri sizi rahatsız edebilir.

Ancak sizin ve bebeğinizin can güvenliği açısından emniyet kemeri olmazsa olmaz bir şarttır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken emniyet kemerini rahim üzerinde tutmamanızdır.

Uzun yolculuklar sırasında mümkün olduğunca ön panelden uzak durmalısınız.

Hava yastıklarını devreden çıkarmamalısınız. Belirttiğimiz gibi can güvenliğiniz için olmazsa olmaz şarttır.

Uzun yolculuklar sırasında her 2 saatte bir mola vermelisiniz. Molalarda en az 5 dakika yürüyüş yapmalısınız. Bu bacalarınızı rahatlatacaktır. Uzun yolculuk sırasında otururken de bacaklarınızı germe hareketleri yapabilirsiniz. Bu sayede yolculuğun yorucu etkisi azalacaktır.

Hamilelik sürecinizin her döneminde olduğu gibi uzun yolculuklarınız sırasında da yiyecek ve içeceklerinize dikkat etmelisiniz. Yolculuk öncesinde yanınıza yeteri kadar yiyecek almalısınız.

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

 

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 11:17
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