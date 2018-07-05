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Hamileyken uyku problemi nasıl önlenir?

Hamilelikte birçok kadın hormonal değişiklikler yüzünden rahat bir uyku çekemez. Peki rahatça uyuyabilmek için nelere dikkat etmek gerekir?

05 Temmuz 2018 Perşembe 14:31
Hamileyken uyku problemi nasıl önlenir?

Birçok anne adayı hamilelik sürecinde uyku problemi çeker. Bunun nedeni vücuttaki hormonal ve psikolojik değişikliklerdir.

Rahat bir uyku çekmek istiyorsanız sola doğru yatık bacaklarınızı karnınıza doğru çekmelisiniz. Sırt üstü yatmak hamileler için uygun değildir.

Gece uyumadan önce uyumanızı engelleyecek çay, kahve gibi içecekler içmeyin. Yatağa yatmadan önce tuvalet ihtiyacınızı gidermek tuvalet ihtiyacıyla uykunuzu bölmeyi engeller.

Uyumadan önce yatak odasını havalandırmalısınız ayrıca rahat etmek için bacak aranıza, sırtınıza ve karnınızın alt bölgesine destek olması için yastık kullanabilirsiniz.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 14:31
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