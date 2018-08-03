Hamileyken uyku düzeni nasıl sağlanır?

Üreme sistemini düzenleyen progesteron hormonu hamilelik döneminde artış gösterir. Bu hormondaki artış ise ani uyku bastırmalarına neden olur.

Uyku düzenini oturtmak için ilk adımınız sol tarafa yatma alışkanlığı geliştirmek olmalıdır. Sol tarafa dönerek yatmak, özellikle hamileliğinizin ilerlemesiyle beraber bebeğinizin kan dolaşımını rahatlatacak bir hareket olacaktır.

Üstelik sola dönük uyursanız böbrekleriniz daha iyi çalışır. Bunu alışkanlık haline getirirseniz uykularınız bölünmeden rahatça uyuyabilirsiniz.

Sık tuvalete gitme hamilelerin gün boyu yaşadığı bir durumdur. Hem gece hem gündüz aynı tempoyla devam eder. Gece de yoğun olarak tuvalet ihtiyacı duyduğunuz için uykularınız bölünür. Bu nedenle uyumanıza yakın fazla su tüketmeyerek daha uzun süre deliksiz uyuma şansı yakalamış olursunuz.

Yatarken yanınıza bir “sarılma yastığı” almayı unutmayın. Bu sayede bacaklarınızın arasına alacağınız yastık daha rahat uyumanızı destekler. Yine bu yastığı sırıtınıza destek olarak da kullanabilirsiniz.

Hamilelikte zaten önerilmeyen bazı içecekler vardır. bunlardan bazıları çay, kahve, neskafedir. Bu içeceklerden fazla içmemek şartıyla gün içinde tüketebiliriniz. Ancak gece yatma saatinize yakın bu içeceklerden kesinlikle tüketmeyin. Aksi halde uyku düzeninize zarar vermiş olursunuz.

Uyuduğunuz yer ve kullandığınız malzemeler de uyku kalitesi üzerinde etkiye sahiptir. Saten çarşaf takımları yerine pamuklu takımlar tercih edin. Yastığınız ne çok yüksek ne çok alçak olsun. Bu sayede daha rahat edersiniz. Aynı kural yatağınız için de geçerlidir. Yatağınızın tam ortopedik ve bedeninizle uyumlu olması önemli bir ayrıntıdır.

Uykuda kendinizi rahat hissedeceğiniz kıyafetler tercih edin. Fazla terliyorsanız ince, tiril tiril kıyafetler seçebilirsiniz. Bel kısmı sıkmayan, kemersiz pijamalar sizin için uygundur.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.