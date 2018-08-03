THY - Nevşehir
0553 313 94 23

Hamileyken uyku düzeni nasıl sağlanır?

Hamilelik boyunca uyku düzeninde yaşanan değişiklikler sizi şaşırtacak kadar yoğundur. Uyku düzeninin sapmasındaki etken hormonal değişikliklerin yanı sıra psikolojik etkenlerdir.

03 Ağustos 2018 Cuma 15:22
Hamileyken uyku düzeni nasıl sağlanır?

Üreme sistemini düzenleyen progesteron hormonu hamilelik döneminde artış gösterir. Bu hormondaki artış ise ani uyku bastırmalarına neden olur.

Uyku düzenini oturtmak için ilk adımınız sol tarafa yatma alışkanlığı geliştirmek olmalıdır. Sol tarafa dönerek yatmak, özellikle hamileliğinizin ilerlemesiyle beraber bebeğinizin kan dolaşımını rahatlatacak bir hareket olacaktır.

Üstelik sola dönük uyursanız böbrekleriniz daha iyi çalışır. Bunu alışkanlık haline getirirseniz uykularınız bölünmeden rahatça uyuyabilirsiniz.

Sık tuvalete gitme hamilelerin gün boyu yaşadığı bir durumdur. Hem gece hem gündüz aynı tempoyla devam eder. Gece de yoğun olarak tuvalet ihtiyacı duyduğunuz için uykularınız bölünür. Bu nedenle uyumanıza yakın fazla su tüketmeyerek daha uzun süre deliksiz uyuma şansı yakalamış olursunuz.

Yatarken yanınıza bir “sarılma yastığı” almayı unutmayın. Bu sayede bacaklarınızın arasına alacağınız yastık daha rahat uyumanızı destekler. Yine bu yastığı sırıtınıza destek olarak da kullanabilirsiniz.

Hamilelikte zaten önerilmeyen bazı içecekler vardır. bunlardan bazıları çay, kahve, neskafedir. Bu içeceklerden fazla içmemek şartıyla gün içinde tüketebiliriniz. Ancak gece yatma saatinize yakın bu içeceklerden kesinlikle tüketmeyin. Aksi halde uyku düzeninize zarar vermiş olursunuz.

Uyuduğunuz yer ve kullandığınız malzemeler de uyku kalitesi üzerinde etkiye sahiptir. Saten çarşaf takımları yerine pamuklu takımlar tercih edin. Yastığınız ne çok yüksek ne çok alçak olsun. Bu sayede daha rahat edersiniz. Aynı kural yatağınız için de geçerlidir. Yatağınızın tam ortopedik ve bedeninizle uyumlu olması önemli bir ayrıntıdır.

Uykuda kendinizi rahat hissedeceğiniz kıyafetler tercih edin. Fazla terliyorsanız ince, tiril tiril kıyafetler seçebilirsiniz. Bel kısmı sıkmayan, kemersiz pijamalar sizin için uygundur.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 15:22
  1. sağlık
  2. yaşam
  3. kadın aile
  4. kadın
  5. anne bebek
  6. anne bebek bağı
  7. hamileleik

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 günlük eylem planında neler var?
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 günlük eylem..
    2. Listede dikkat çeken çocuk istismarı..
    3. İstanbul'da çaldı Afyonkarahisar'da..
    4. Ruhsatsız binanın sahibi: Bina değil..
    5. Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması
    6. Bilimde çığır açacak 3. kol deneyi!
    7. Başkan Erdoğan 100 Günlük İcraat..
    8. Diyarbakırlı öğrenciden Ronaldo'ya..
    9. Afyon Kocatepe Üniversitesi taban..
    10. Emzikli bebeği olan bir kadın yeniden..
    11. Atilla Taş’tan olay CHP itirafı
    12. Hastaneye 'Şenol Güneş' cezası kesildi
    13. Trabzonspor'a gelebilmek için 'serbest..
    14. Ümit Milli Futbol Takımı'nda İnceefe..
    15. Saç ektirmek ve peruk kullanmak caiz..
    16. Adnan Menderes Üniversitesi taban..
    17. Rize'deki şiddetli yağış köy yollarını..
    18. Bebeklerin dişleri nasıl temizlenir?
    19. Uyarılara aldırmayınca, duruşmaya..
    20. ABD'li askerler, teröristlerle sahaya..
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    Sen daha yeni mi anladın Ahmet Hakan?
    Sen daha yeni mi anladın Ahmet Hakan?
    Trump, "Rahip Brunson serbest kalmazsa tüm Hristiyan dünyasını karşınıza alırsınız" dedi... Erdoğan'dan tarihi cevap!
    Trump, "Rahip Brunson serbest kalmazsa tüm Hristiyan dünyasını karşınıza alırsınız" dedi... Erdoğan'dan tarihi cevap!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    THY kariyer ilanları 2018
    THY kariyer ilanları 2018
    Tarihi sözler: Amerika belasını Türklerden...
    Tarihi sözler: Amerika belasını Türklerden...