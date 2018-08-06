Hamileyken ne kadar çay tüketilmelidir?

Hamilelik döneminde, günlük olarak alınan kafein miktarı 200mg.’dan fazla olmamalıdır. Çünkü bu süreç içerisinde anne adayının vücudu en çok demire ihtiyaç duyacaktır. Çayın içerisindeki kafein ile de bu durum engellenecektir.

ÇAYI AŞIRI TÜKETİRSEK NE OLUR?

Çayın içindeki kafein maddesi, plasenta aracılığı ile bebeğin vücuduna girerek gelişim geriliğine, gelişim bozukluğuna ve kilo kaybına neden olur. Bu nedenle anne adayları çayın ölçüsünü kaçıracağı zaman iki kez düşünmelidir.

Yasemin.com'dan alınmıştır.