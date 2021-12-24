Hamileyken hangi bitki çayları içilir?

Hamilelerin bu dönemde özellikle dikkat etmesi gerekenlerin başında bitki çayları geliyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Zeynep Kocayurt, “Gebeler nane, limon ıhlamur, yeşil çay gibi güvenli bitki çaylarını günde 1 fincan tüketebilir. Karışık içerikli olanları, sinemaki, ahududu, kekik, ebegümeci, yaban mersini gibi ismi sık duyulan bitki çaylarını ise tüketmemeli” diyor.

Gebelikte çay ve kahve tüketiminin sınırlandırılması gerektiğini ifade eden Kocayurt, “Günlük kafein tüketimi 200 mg’ı geçmemeli. Bu miktar yaklaşık 2-4 bardak çay veya 2 fincan kahve veya 250 gr çikolatada bulunur. Kola ve diğer asitli içecekler tüketilmemeli. Bitkisel çayların güvenilirliği, potansiyel etkileri ve etkileşimleri konusundaki çalışmalar sınırlı. Bazılarının sürekli kullanımda zararlı etkileri biliniyor. Bu nedenle alışkanlık haline getirilmemeli. Nane, limon ıhlamur, yeşil çay gibi güvenli olanlar 1 fincan tüketilebilir. Karışık içerikli olanlar tüketilmemeli. Sinemaki, ahududu, kekik, ebegümeci, yaban mersini gibi ismi sık duyulan bitki çayları tüketilmemeli. Zencefil ve adaçayı da soğuk algınlığına günde 1 kez 1 fincan içebilir, sürekli kullanılmamalı. Günlük su tüketimi önemli, ortalama 10 bardak su tüketilmeli. Ayran, süt, taze sıkılmış meyve suları içecek olarak tüketilmeli. Sağlıklı beslenme kadar fiziksel aktiviteler de önemli. Günlük 20 dakikalık yürüyüşler, yüzme, gebelik pilatesi ya da uygun egzersiz programı faydalıdır” diye konuştu.

Hamilelik döneminde kadınların çoğu zencefil, ıhlamur, papatya, rezene, kuşburnu, normal çay, yeşil çay ve meyve çaylarını bulantı gidermek için (zencefil), sıvı ihtiyaçlarını gidermek için, sakinleştirici özelliklerinden faydalanmak için (rezene) veya lohusalık döneminde süt yapımını artırmak için (papatya, rezene, ısırgan otu çayları) kullanmaktadırlar. Bu sayılanlarda günlük miktar iki fincanı aşmadığı sürece sorun yok gibi görünmektedir.

Halbuki ismi masum gözüken ve bize aşina olan çeşitli bitki çayları, örneğin adaçayı, sinameki, fesleğen, keten tohumu, ahududu çayı gibi çaylar sıkça tüketildiğinde düşük yapma riskini, gebelikte kanama riskini ve rahim kasılmalarını artırarak erken doğum yapma riskini artırabilmektedir.