Hamileyken greyfurt tüketmek zararlı mıdır?

GREYFURTUN YARARLARI NELERDİR?

Greyfurtun bakteri, virüs ve mikromantarlara karşı savaştığı bilinmektedir.

Greyfurtu düzenli tüketen erkeklerde prostat kanseri % 80 oranında daha az görülür.

Bu meyve sigara içme isteğini köreltir ve aynı zamanda nikotinin vücuttan atımını sağlar.

Greyfurt içeriğinde yüksek lif barındırır. Bu nedenle kabızlık sorunu yaşayan çocuklara ve yetişkinlere düzenli olarak ancak belirli miktarlarda verilmelidir.

Günde 1 greyfurt yemek olabilecek kalp rahatsızlıklarını en aza indirir, kalbi korur.

Greyfurtun yağ yakma özelliği vardır.

Geryfurt, faydaları olmasının yanında dikkatli tüketilmesi gereken bir yiyecek grubudur. Greyfurt suyunda bulunan bergamottin gibi bazı maddeler ilaçların vücutta metabolize olmasını sağlayan enzimin miktarını azaltır.

Bu durum ise ilaçların vücut tarafından daha yüksek oranda emilmesini sağlar. Sonuçta yan etkiler kendini gösterir.

Greyfurtun bahsettiğimiz bu durum dışında herhangi bir sakıncalı durumu yoktur. Bu nedenle ilaç kullanıyorsanız greyfurt kesinlikle tüketmemelisiniz. Üstelik bu yan etkiler sadece 1 bardak greyfurt suyuyla etkisini gösterir. Bu nedenle ilaç alımı olduğu zamanlarda hiç greyfurt tüketmemek en sağlıklısıdır.

Greyfurtun etkileşime girdiği ilaçlar arasında antidepresanlar, antihistaminikler, kalp ilaçları ve kolesterol ilaçları bulunmaktadır. Bunların dışındaki ilaçlarla da etkileşime açıktır.

Hamilelik döneminde greyfurt tüketimi ile ilgili herhangi bir sakınca ya da uyarı bulunmamaktadır. Tam tersine günlük C Vitamini ihtiyacınızı karşılamak için greyfurt tüketebilirsiniz.

Anck hamileliğinizle ilgili kullandığınız bir ilaç bulunuyorsa ilaç aldığınız dönemlerde kesinlikle greyfurt tüketmemelisiniz. Bu durumla ilgili yapacağınız en sağlıklı şey, doktorunuzla devamlı iletişim halinde olmaktır. Eğer böyle yaparsanız herhangi bir sorun doğmadan doktorunuza haber vermiş olursunuz.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.