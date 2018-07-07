Hamileyken çay içmek zararlı mıdır?

Gebelik dönemindeki akla takılan soruların başında çay ve kahvenin zararlı olup olmadığı gelir. Bunun nedeni çayın ve kahvenin içerisinde fazla kafein bulunmasıdır.

ÇAY VE KAHVEDE BULUNAN KAFEİN MİKTARI:

1 fincan filtre kahvede: 200mg

1 fincan espressoda: 100 mg

1 fincan siyah çayda: 40 mg

1 fincan yeşil çayda: 20 mg

Çay yaşam tarzımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Öyle ki ülkemizde gün içinde sudan sonra en çok içilen içecek olarak çay bilinmektedir. Çay, aslına bakılırsa gebelik döneminde güvenle tüketilebilecek bir içecektir.

Ancak tükettiğiniz çayın miktarı ve özelliği önemlidir. Çay içmenin herhangi bir sıkıntısı olmaması nedeniyle sınırsız içilebileceği yanılgısı yaşanmamalıdır. Çok açık içtiğiniz sürece çay anne ya da bebek için bir sakınca oluşturmaz.

Bir gebenin yeşil çay mı siyah çay mı içmesi gerektiği içerdikleri kafeinle alakalı olarak gebenin kendi tercihine kalmıştır. İki çay arasındaki farkın oluşması siyah çayın üretimi esnasında soldurma adındaki eskitme işleminin uygulanmasıdır.

Örneğin koca gün sadece 2 bardak çay içiyorsanız hakkınızı siyah çaydan yana kullanarak 80 mg kafein alabilirsiniz. Ama çay tiryakilerinden biriyseniz yeşil çay içmeniz tavsiye edilir. Bu sayede 5 bardak yeşil çay içerek 100 mgkafein almış olursunuz. Bu değer siyah çay içtiğinizde 200 mg kafein olarak vücudunuza girecektir.

Günlük kafein alımı gebelik döneminin tümünde 200 mg değerlerini geçmemelidir. Bu değerin üzerinde kafein alımı küçük çaplı risk oluşturmaktadır.

Çay tüketiminin kontrol edilmesinin bir diğer nedeni de çayın vücuttaki demiri emmesi ve buna bağlı olarak vücudun demir değerlerinin düşmesidir.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.