Hamileyken bitlenirseniz bunu yapın!

Hamilelik döneminde saçlarınız bitlendiyse kimyasal kullanmadan da bu durumdan kurtulabilirsiniz.

Öncelikle bir miktar vazelin veya mayonezi zeytinyağıyla karıştırın ve daha sonra bu karışımı saç köklerinize yedirin ve satınızı streçleyin. Streçlediğiniz saçlarınızı kurutma makinesiyle ısıtın ve yarım saat bekletin.

Yarım saat bekledikten sonra beyaz sirkeyle suyu karıştırıp bu karışımla saçlarınızı durulayın ve ardından bir tarağıyla saçlarınızı tarayın. Bu uygulamayı doktorunuza danışarak yapmanız gerektiğini unutmayın.