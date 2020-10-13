  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel 'Hamileyim' dedi, karnından çıkanlar şoke etti!
Yerel

'Hamileyim' dedi, karnından çıkanlar şoke etti!

Karın bölgesine gizlenmiş 420 gram esrar bulunan kadın ile beraberindeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 16:07:00 -
'Hamileyim' dedi, karnından çıkanlar şoke etti!

Gaziantep'te kendisini hamile gibi gösteren kadının karın bölgesine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Oğuzeli ilçesine bağlı Çaybaşı Mahallesi'nde şüphelenilen bir otomobil durduruldu.

Sürücü M.F.G'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu, kaputun altına gizlenmiş 450 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

Araçtaki hamile görünümlü T.G'nin davranışlarından şüphelenen jandarma ekipleri kadını Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Hemşire tarafından yapılan aramada, T.G'nin karın kısmına gizlenmiş 420 gram esrar bulundu.

Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şener Elcil'den ihanet açıklaması: Kıbrıs Türkiye'nin işgali altında
Dünya

Şener Elcil'den ihanet açıklaması: Kıbrıs Türkiye'nin işgali altında

Katıldığı televizyon yayınında ihanet dolu sözler söyleyen Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil, Türkiye'nin Kıbrıs..
ABD'den hava saldırısı
Dünya

ABD'den hava saldırısı

Afganistan'daki ABD ordusu sözcüsü Albay Sonny Leggett, ABD güçlerinin son birkaç gündür Taliban tarafından saldırıya uğrayan Afgan güvenlik..
Ermenistan Rus yapımı uçakları havalandıramıyor! Nedeni olay oldu
Dünya

Ermenistan Rus yapımı uçakları havalandıramıyor! Nedeni olay oldu

Rus medyası, Azerbaycan hava savunma sistemlerinin, Ermenistan'ın Rusya yapımı Su-30SM savaş uçaklarının havalanmasına izin vermediğini duyu..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay