Hamilelikte yenilen abur cuburun bebeğe zararları

ÇOCUK DAHA SONRA SAĞLIKLI BESLENSE BİLE...

Gebelik boyunca aşırı yağlı beslenmek, çocukta beyin gelişimini olumsuz etkiliyor. Böylece serotonin (mutluluk hormonu) seviyesi düşüyor ve duygu durum bozuklukları gelişiyor. Ne yazık ki bu etki çocuk daha sonra sağlıklı beslense bile geri dönmüyor.

Yağdan zengin beslenme sadece anne adayları için sağlık problemi oluşturmakla kalmayıp, aynı zamanda bebeğin beyin gelişimini ve hormonları altüst ediyor. İleriki dönemde çocukta anksiyete ve depresyon gibi bozukluklara yol açıyor. Birçok zihin sağlığı ile ilgili hastalık genetik ile ilgili olmakla birlikte anne beslenmesi de en az o kadar etkin. Özellikle obezite ve yağ tüketiminin gelişen ülkelerde gittikçe arttığı düşünülürse, bu sorun gelecek jenerasyonlar için de önemli etkilere sahip.

MAYMUNLAR ÜZERİNDEN KANITLANDI

Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi'nden bir ekip yüksek yağ içeren diyetin etkilerini, gebe maymunlar üzerinde araştırdı. Toplam 65 adet gebe makak cinsi maymun iki gruba ayrıldı. Bir gruba yağdan zengin diyet verilirken diğer grup kontrol grubu oldu.

135 adet dişi ve erkek yavru incelendi. Bunlardan anne karnında yüksek yağ içeren diyete maruz kalanlarda kontrol grubuna göre daha fazla anksiyeteye rastlandı. Araştırmacılar buna beyindeki merkezi serotonin sistemindeki bozulmanın neden olduğunu söylediler. Düşük serotonin seviyeleri, iştahı, sindirimi, hafızayı, uykuyu etkileyen mod bozukluklarına neden olur. Daha ötesi bu yavrular daha sonra sağlıklı diyet alsalar bile, erken yaştaki bu etkilenme geri dönmez.