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Hamilelikte yaşanan bulantılardan kurtulmanın 10 yolu

Hamilelik sürecinde yaşanan mide bulantısı gebeleri bir hayli hırpalar. Bulantıları en aza indirmek hatta durdurmak mümkün. İşte, bulantıları önlemek için 10 öneri…

01 Nisan 2019 Pazartesi 11:09
Hamilelikte yaşanan bulantılardan kurtulmanın 10 yolu

Hamilelik denildiğinde akla öncelikle yaşanan mide bulantıları gelir. Kimi hamile ilk dört ay içinde bulantılarından kurtulur, kimininse bulantıları geç başlar ama doğuma kadar devam eder.

Hamilelerin yorucu yolculuğu!

Mide bulantıları yemek yemeyi zorlaştırdığı gibi kısa süreli yolculuklarda bile anne adayını bir hayli zorlar. Birçok gebe yanında önlem amaçlı poşet taşır ve her an kusmak için hazırlıklıdır. Peki, bu bulantıları en aza indirmek mümkün mü?

1.Zencefil çayı

Kadın doğum uzmanlarının anneneler mide bulantısı konusunda en önemli tavsiyesi zencefildir. Zencefil çayı içemeyen gebelere ise doktorlar zencefilden üretilen bitkisel tabletleri öneriyor.

2.Tuzlu kraker

Yolculuklar sırasında mideniz ciddi şekilde bulanıyorsa yanınızda tuzlu krakerler bulundurabilirsiniz. Ancak bu tip ürünleri tüketirken fazlaya kaçmamak önemli.

3.Nane yağı

Yapılan araştırmalar nane yağı koklamanın mide bulantısını hafiflettiğini kanıtlamıştır.

4.Limon

Limon kokusunun hamilelerin mide bulantısını hafiflettiği bilenen bir gerçek.

5.Düzenli nefes egzersizi

Nefes egzersizi bulantıları hafifleteceği gibi her an yapabileceğiniz bir tekniktir.

6.Kaslarınızı gevşetin

Masaj yaptırmak gebelerin bulantılarını hafifletir.

7.B6 takviyesi

Uzman önerisiyle kullanılan B6 takviyeleri mide sorunlarını en aza indirecektir.

8. Aşırı yemekten kaçının

Mide bulantısı sorunu yaşamak istemiyorsanız; aşırı şekilde yemek yemekten kaçınmakta fayda var,

9. Susuz kalmayın

Gün içiresinde tükettiğiniz su miktarı da mide bulantısını etkileyebilir.

10. Ağır kokulardan kaçının

Ağır parfümler, yağlı yemek kokuları mide bulantısını tetikler. Bu tip kokulardan mümkün olduğunca uzak durun.

 ***Hamilelik döneminde kullanacağız bitki ve bitki çaylarını öncelikle doktorunuza danışmanınızı öneririz. Çünkü bazı bitkiler ve bitki çayları düşük riskini arttırıyor.

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 11:09
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