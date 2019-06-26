Hamilelikte sigara bebeğe nasıl zarar verir? İşte, sigarayı hızlıca bırakmanın formülü!

Hamilelik sürecinde annenin tükettiği her şey bebeği etkiler. Yediğine, içtiğine son derece dikkat etmesi gereken anne adayı bu önemli süreçte zararlı alışkanlıklarına da nokta koymalı. Bir kadın, hamile olduğunu öğrendiği an sigara alışkanlığına veda etmeli. Bazı kadınlar içinde bulundukları yoğun annelik duygusuyla aniden sigarayı bırakacak kadar güçlü olabiliyor. Kimi anne adayı ise bırakmak yerine kullandığı zararlı tütün ürününün ne kendisine ne de bebeğine zarar vermeyeceğine inanıyor. Uzun yıllar sigara alışkanlığına sahip olan gebelerin bazıları ise mentollü sigaraları içmeyi sürdürüyor. Ancak doktorlar anne adayının bahanelerin arkasına sığınıp bu zararlı ürünü kullanmaya devam ederek bebeklerini tehlikeye attıklarını belirtiyor.

Peki, sigara anne kanındaki bebeği nasıl etkiliyor?

Sigara 4000'den fazla zehirli madde içeriyor. Bu maddelerin en tehlikelisi hiç kuşkusuz karbon monoksit. Gebe bir kadın sigara içtiğinde anne karnındaki bebek ne yazık ki daha az oksijen alıyor. Bu durum ise fetüsün ciddi sağlık sorunları yaşamasına neden oluyor.

Hamilelikte sigara içilmesi ne gibi sorunlara yol açar?

Erken doğum ve düşük riski.

Çocukluk döneminde solunum yolu hastalıkları.

Kronik hastalık riski çok daha fazladır.

Çocukluk dönemi obezitesine yol açabilir.

Nörolojik bozuklukların gelişmesine yol açabilir.

Anne adayı sigara alışkanlığından nasıl vazgeçebilir?

Öncelikle evladınızın sağlığı için sigaradan vazgeçmeniz gerektiğini zihninize iyice yerleştirin. İçtiğiniz her bir sigara onun sağlığı için büyük bir tehdit oluşturuyor. Erken doğum ya da düşük tehlikesi yaşamasanız bile çocuğunuz dünyaya geldikten sonra birçok sağlık sorunu ile karşılaşabilir. Şayet planlı bir gebelik yaşamak arzu ediyorsanız; hamile kalmadan önce mutlaka sigarayı bırakmanız gerekiyor. Hamileliğiniz sürpriz ise sigarayı bırakmanız gerektiğini mutlaka unutmayın. Sigarayı bırakmanın irade meselesi olduğunu zihninize not edin. Tüm çabalarınıza rağmen sigarayı bırakamıyorsanız bir psikologdan yardım alın. Konuşma seansları işinize bir hayli yarayabilir. Ayrıca 21 gün kuralını aklınıza sık sık getirin. Yeni bir alışkanlığın yerleşmesi için insan zihninin ve bedeninin ortalama 21 güne ihtiyacı vardır. 21 günü atlattıktan sonra sigarayı unutmaya başlayacaksınız. Vücudunuzdaki toksinlerden kurtulmak içinse bu süreçte bol bol su içmeyi ihmal etmeyin.