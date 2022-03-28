Mübarek ramazan ayı öncesinde pek çok kişi aklına takılan oruçla ilgili sorunların cevabını araştırmaya başladı. Gebelikleri sebebiyle oruç tutma konusunda düşünceli olanlar ise ‘Hamileler ramazanda oruç tutar mı?’ sorusuna cevap arıyor.

Hamilelikte oruç tutulur mu? Hamilelikte tutulmayan oruç ne zaman kaza edilir?

Ramazan orucunu tutmamak için geçerli mazeretlerden biri de gebelik veya çocuk emzirmektir. Gebe veya emzikli olan kadınlar, kendilerine yahut çocuklarına bir zarar gelmesinden korkmaları hâlinde oruç tutmayabilirler. Bunlar bir yönüyle hasta hükmünde oldukları gibi, onlara bu ruhsatı tanıyan hadisler de bulunmaktadır (Nesâî, Sıyâm, 51, 62; İbn Mâce, Sıyâm, 12).

Kendisi dayanabilecek ve çocuk da etkilenmeyecek ise gebe ve çocuk emziren kadın oruç tutabilir. Bu konuda alanında uzman bir hekime danışılması uygun olur. Hamilelik ve çocuk emzirme gibi meşru sebeplerle oruç tutamayan kadınlar, tutamadıkları bu oruçlarını şartların elverişli olduğu başka zamanlarda kaza ederler (Merğînânî, el-Hidâye, II, 269).

Oruç tutan hamileler nelere dikkat etmeli nasıl beslenmeli?

Uzmanlar, sorunlu bir gebelik yaşamayan anne adaylarının oruç tutabileceğini ancak bazı noktalara dikkat etmeleri gerektiğini belirtiyor. Uzmanlar anne adaylarının özellikle iftar ile sahur arasında mutlaka su tüketimine dikkat etmeleri gerektiğini belirtiyor. Hamilelerin oruç tutarken kendilerini çok yormamaları uygun zamanlarda mutlaka istirahat etmelerini öneriyor.

Gebelerin iftar ve sahurda hızlı ve çok yemekten kaçınmaları gerektiği; iftar-sahur arasında az az sık aralıklarla küçük porsiyonlar tüketmeleri tavsiye ediliyor.

Anne adaylarının tuzlu, çok şekerli gıdalar ile kızartmalardan uzak durmasının önemli olduğu belirtiliyor. Ayrıca iftarın ardından hamilelerin dinlenmeleri tavsiye edilse de uyumaları önerilmiyor.