Hamilelikte mide yanması neden olur?

KAPAKÇIKTAKİ GEVŞEME

Hamilelik döneminde progesteron isimli hormon seviyesindeki değişim mide ve yemek borusu arasındaki bu kapakçığın gevşemesine ve mide asidinin yemek borusuna tırmanarak bölgede yanma oluşturmasına neden olur.

MİDEYE YAPILAN BASKI

Özellikle gebelik döneminin son üç ayında bebeğin hızlı gelişimi nedeniyle mide ve bağırsaklar üzerinde bir baskı oluşur.

Bu baskının sonucu olarak mide asidi yemek borusuna doğru itilir ve bölgede tahrişe neden olarak yanma hissi verir.

Bu baskı bazen anne adayında kabızlık gibi sorunlara da neden olabilir.

Bu iki temel sebep çevresinde gelişen mide yanmalarından küçük önlemlerle kurtulmak mümkün.

Gebelik döneminde mide yanmasından kurtulmak için anne adaylarına öneriler;

Anne adayı yemek yedikten hemen sonra yatmaktan kaçınarak, midedeki baskının itkisiyle oluşan yanmaları engelleyebilir.

Yemek programını üç ana öğün şeklinde değil, sık ve az yemek olarak düzenleyen anne adayları midede aşırı baskı oluşmasını engelleyerek mide yanması şikayetlerinden kurtulabilir.

Kahve, çikolata, asitli yiyecekler, işlenmiş et(sosis, sucuk vb.) gibi bazı besinler mide yanması şikayetlerini artıracağından, anne adayı bu tür besinlerden yağlı ve baharatlı yiyeceklerden kaçınmalıdır.

Yemek ile birlikte su tüketmek mide şişkinliğinin ve yanmasının önüne geçecektir.

Gebe kadınlar yemekten sonra sakız çiğneyerek, tükürük bezlerini çalıştırabilir.

Tükürük yemek borusuna kaçan asidi nötralize ederek bölgedeki tahrişi ve buna bağlı yanmaları engeller.

Yatmadan birkaç saat önce yemek yenmemelidir.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.