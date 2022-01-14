Hamilelikte mide bulantısına ne iyi gelir? Hamilelikte mide bulantısı ne zaman başlar?

Her ne kadar can sıkıcı olarak görülse de mide bulantısı da hamilelik esnasında vücutta yaşanan değişimlerin bir sonucudur.

Hamilelikte mide bulantısı neden olur?

Mide bulantısı şikayetinin en önemli ve başlıca nedeni hormonlardır. Bunun nedeni gebelik dönemine bağlı olarak artış gösteren hormonlar olmaktadır. Gebelik döneminde özellikle B-HCG hormonunda ciddi bir artış görülür. Bu hormonda görülen artış ile mide bulantısı arasında çok bariz bir ilişki söz konusudur.

Hamilelikte mide bulantısı ne zaman başlar?

Hamilelikte mide bulantıları genellikle 5. veya 6. hafta itibariyle görülür. Semptomlar 9. haftada şiddetlenirken, 16-18. Hafta aralığında düzelme eğilimi başlayacaktır. Hamile kadınların yaklaşık %20'sinde bu rahatsızlık ilk üç aylık dönemin sonuna kadar görülürken, %5'inde ise doğuma kadar devam etmektedir.

Hamilelikte mide bulantısına ne iyi gelir?

Bol bol dinlenmek

Sinir, stres gibi etkenlerden uzak durmak

Anne adayı canının istediğini yemeli, istemediği şeyi zorla yememeli

Sıvı tüketimine dikkat etmeli, öğün araları sıvı almalı

Uyanınca hemen ayağa kalkmayıp kraker tarzı yiyeceklerle hafif atıştırmalık yapmaları daha sonra kalkmalıdır

Parfüm tarzı koku veren şeylerden uzak durmak

Beyaz leblebi, ekmek gibi öğünler atıştırılabilir

Hamilelikte mide yanmasına ne iyi gelir? Hamilelikte (gebelikte) aşırı kusma durumunda ne yapılmalı?

Anne adaylarını hafif, orta ve şiddetli mide bulantısı olarak üç gruba ayırabiliriz. İlk iki gruba dahil olan anne adayları yukarıdaki önlemlerle tedavi sürecine gidebilir. Fakat hamilelikte aşırı mide bulantısı sorunu yaşayanlar uzman bir doktora başvurmalıdır. Özellikle kusma yüzünden kilo kaybı yaşayanlar, psikolojisi bozulanlar için yataklı tedavi uygulanmaktadır. Böyle durumlarda hastanelerde serum, B vitamini ve şeker tedavisi uygulanmaktadır. Tedavilerde anne adayı kısa sürede kendine geldiği gözlemlenmiştir.

Mide bulantısına iyi gelen ilaçlar var mı?

Hamilelikte mide bulantısına iyi gelen ilaçlar antiemetik ilaçlar olarak adlandırılmakta. Hamilelik döneminde ilaç kullanılması önerilmemektedir. Uzman doktor tavsiyesi ile ilaç kullanmanız önerilir. Mide bulantısı ve kusma gibi durumlardan sonra ağız bakımına da önem verilmelidir. Diş ve diş etleri hem gebelik döneminde çekilme görüldüğü için hem de kusmadan sonra zarar gördüğü için; ağzın çalkalanması ve diş fırçalamaya önem verilmesi gerekir.