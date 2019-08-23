0553 313 94 23

Hamilelikte karın ağrısı nasıl geçer? Hamilelikte karın ağrısı normal mi? Hamilelikte karın ağrısının nedenleri nelerdir? Hamilelikte karın ağrısına ne iyi gelir?

Anne olmak hiç şüphesiz her kadının hayalidir. Her güzelliğin de belirli bir zahmeti vardır. Hamilelikte en sık görülen rahatsızlıklardan biri de karın ağrısıdır. Peki bu ağrının sebepleri nelerdir ve nasıl geçer? Detaylar haberimizde.

23 Ağustos 2019 Cuma 17:35
Hamilelikte karın ağrısı nasıl geçer? Hamilelikte karın ağrısı normal mi? Hamilelikte karın ağrısının nedenleri nelerdir? Hamilelikte karın ağrısına ne iyi gelir?

Hamilelikte karın ağrısı çeşitli sebeplere bağlı olarak ortaya çıkar. Hamileliğin ilk aylarından çocuğun ilahi kudretin emriyle oluşmaya başlamasıyla birlikte vücutta ciddi değişiklikler meydana gelir. Tüm bu belirtilerle birlikte hamilelikte karın ağrısı normaldir. Fakat geçmeyen uzun süreli ağrılar çeşitli hastalıkların da belirtisi olabilir. Geçmeyen ve şiddetli ağrılarda mutlaka zaman kaybetmeden doktora başvurunuz.

HAMİLELİKLTE KARIN AĞRISI NORMAL Mİ?

Hamileliğin ilk dönemlerin adet sancılarına benzeyen hafif karın ağrılarının görülmesi gayet tabidir. İlerleyen süreçte işte çeşitli sebeplere bağlı olarak karın ağrısı ve mide bulantısı olabilir. Kanama, baş dönmesi, titreme ve benzeri belirtiler yoksa ve dinlenmeyle ağrı geçiyorsa normal kabul edilir.

HAMİLELİKTE KARIN AĞRISI NEDEN OLUR?

Yerleşme ağrıları: Embriyo oluşurken ve tutunurken ufak ağrılar görülebilir. Bu ağrı yerleşme ağrısı olarak bilinir.

Sindirim sorunları: Mide ve bağırsaklar hamileliğin ilk dönemlerinde etkilenir. Dolayısıyla sindirim sisteminin işleyişi bozulabilir. Buna bağlı olarak ağrılar görülür.

Kasların ve bağların gerilmesi: Karın ve kasık bölgelerinden kaslar hamilelik süresinde gerilir. Bu esneme ve gerilme esnasında ağrılar meydana gelir.

Stres: Hamilelik sürecinde en fazla görülen ağrılardır.

GEBELİKTE AĞRI CİDDİ SORUNLARIN HABERCİSİ OLABİLİR

HELLP Sendromu: Hamileliklerin %1’inden daha azında görülen bu sendrom, kırmızı kan hücrelerinin yıkımı, yüksek karaciğer enzimleri ve kan pıhtılaşmasını sağlayan trombositlerinyetersiz kalması durumunda oluşur.Preeklampsi ve eklampsi durumlarında sendromun görülme riski artar. Karnın üst bölgesinde oluşan ağrı ve sancılarla beraber baş ağrısı, sürekli yorgunluk, bulantı, kusma, görme bozukluğu, ödem ve yüksek tansiyon belirtileri ile birlikte meydana gelir.

Dış gebelik: Görülme sıklığı çok düşüktür. Genelde yüzde 2 civarında görülür. Gebeliğin 6 ila 10. haftaları arasında şiddetli karın ağrısı ve kanama belirtileri ile ortaya çıkar.

Plasentaya bağlı sorunlar: Karında şiddetli krampların oluşması ve bu ağrılara sırt ağrılarının, kanamanın eşlik ettiği durumlarda bebeğin eşi olarak bilinen plasentaya bağlı bazı sorunlar olabileceği düşünülür.

Düşük: Parlak kırmızı bir kanama ile beraber görülen karın ağrısı, bazen düşüğe işaret ediyor olabilir.

ZARARSIZ AĞRILARI ÖNLEMEK İÇİN NE YAPILMALIDIR?

Zararsız ve kısa süreli ağrıları engellemek için düzenli beslenme şart. Stresten uzak durun. Bol bol dinlenin. Karnınızı sıcak tutun. Su içmeye özen gösterin.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 17:35
  1. Hamilelik

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bulut anısına takımlar sahaya siyah pankartla çıkacak
    1. Bulut anısına takımlar sahaya siyah..
    2. Borsa haftayı yükselişle tamamladı
    3. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    4. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu..
    5. GÜNCELLEME - Tunceli'de 3 terörist..
    6. Tunceli Valiliği: "3 terörist etkisiz..
    7. Gaziantep'teki uyuşturucu..
    8. Bakanlık kapatılan çocuk evinde kalan..
    9. Piyasalarda gün sonu
    10. Tekirdağ’da ikinci doğalgaz rezervi..
    11. Ankara'da kapatılan Çocuk Koruma Evleri
    12. AK Parti MKYK Toplantısı
    13. Emine Bulut cinayeti
    14. Karşı şeride geçip otomobile çarptı: 3..
    15. Çorlu’da 10. Kültür ve Sanat Festivali..
    16. Yaz spor okulunda sertifika heyecanı
    17. Iraklı Şii din adamından "ABD..
    18. 46 yıllık çalışma plaketle..
    19. Yemen ordusu Şebve'de kontrolü sağladı
    20. Macron, AB-MERCOSUR anlaşmasına karşı..
    21. Emine Bulut anısına, Süper Lig ve TFF..
    22. Karamollaoğlu flaş açıklama: Ümit..
    23. Tonlarca arpa yola saçıldı
    24. Cevad Zarif: Nükleer anlaşmayı tekrar..
    25. Gemlik’te sahile kadın cesedi vurdu
    26. Salatalık ferahlığı nasıl yapılır?
    27. Rize mimarisinde yapılan konutları,..
    28. AK Parti MKYK Toplantısı
    29. Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu bu..
    30. Fitch Ratings’ten Türk bankalarına..
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar