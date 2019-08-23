Hamilelikte karın ağrısı nasıl geçer? Hamilelikte karın ağrısı normal mi? Hamilelikte karın ağrısının nedenleri nelerdir? Hamilelikte karın ağrısına ne iyi gelir?

Hamilelikte karın ağrısı çeşitli sebeplere bağlı olarak ortaya çıkar. Hamileliğin ilk aylarından çocuğun ilahi kudretin emriyle oluşmaya başlamasıyla birlikte vücutta ciddi değişiklikler meydana gelir. Tüm bu belirtilerle birlikte hamilelikte karın ağrısı normaldir. Fakat geçmeyen uzun süreli ağrılar çeşitli hastalıkların da belirtisi olabilir. Geçmeyen ve şiddetli ağrılarda mutlaka zaman kaybetmeden doktora başvurunuz.

HAMİLELİKLTE KARIN AĞRISI NORMAL Mİ?

Hamileliğin ilk dönemlerin adet sancılarına benzeyen hafif karın ağrılarının görülmesi gayet tabidir. İlerleyen süreçte işte çeşitli sebeplere bağlı olarak karın ağrısı ve mide bulantısı olabilir. Kanama, baş dönmesi, titreme ve benzeri belirtiler yoksa ve dinlenmeyle ağrı geçiyorsa normal kabul edilir.

HAMİLELİKTE KARIN AĞRISI NEDEN OLUR?

Yerleşme ağrıları: Embriyo oluşurken ve tutunurken ufak ağrılar görülebilir. Bu ağrı yerleşme ağrısı olarak bilinir.

Sindirim sorunları: Mide ve bağırsaklar hamileliğin ilk dönemlerinde etkilenir. Dolayısıyla sindirim sisteminin işleyişi bozulabilir. Buna bağlı olarak ağrılar görülür.

Kasların ve bağların gerilmesi: Karın ve kasık bölgelerinden kaslar hamilelik süresinde gerilir. Bu esneme ve gerilme esnasında ağrılar meydana gelir.

Stres: Hamilelik sürecinde en fazla görülen ağrılardır.

GEBELİKTE AĞRI CİDDİ SORUNLARIN HABERCİSİ OLABİLİR

HELLP Sendromu: Hamileliklerin %1’inden daha azında görülen bu sendrom, kırmızı kan hücrelerinin yıkımı, yüksek karaciğer enzimleri ve kan pıhtılaşmasını sağlayan trombositlerinyetersiz kalması durumunda oluşur.Preeklampsi ve eklampsi durumlarında sendromun görülme riski artar. Karnın üst bölgesinde oluşan ağrı ve sancılarla beraber baş ağrısı, sürekli yorgunluk, bulantı, kusma, görme bozukluğu, ödem ve yüksek tansiyon belirtileri ile birlikte meydana gelir.

Dış gebelik: Görülme sıklığı çok düşüktür. Genelde yüzde 2 civarında görülür. Gebeliğin 6 ila 10. haftaları arasında şiddetli karın ağrısı ve kanama belirtileri ile ortaya çıkar.

Plasentaya bağlı sorunlar: Karında şiddetli krampların oluşması ve bu ağrılara sırt ağrılarının, kanamanın eşlik ettiği durumlarda bebeğin eşi olarak bilinen plasentaya bağlı bazı sorunlar olabileceği düşünülür.

Düşük: Parlak kırmızı bir kanama ile beraber görülen karın ağrısı, bazen düşüğe işaret ediyor olabilir.

ZARARSIZ AĞRILARI ÖNLEMEK İÇİN NE YAPILMALIDIR?

Zararsız ve kısa süreli ağrıları engellemek için düzenli beslenme şart. Stresten uzak durun. Bol bol dinlenin. Karnınızı sıcak tutun. Su içmeye özen gösterin.