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Hamilelikte kanama yaşıyorsanız...

Kimyasal gebeliği ve belirtilerini sizler için araştırdık...

23 Temmuz 2018 Pazartesi 18:24
Hamilelikte kanama yaşıyorsanız...

Kimyasal gebelik halk arasında sessiz düşük olarak bilinir. Bu hamilelikte döllenen yumurta embriyoda sağlıksız bir şekilde gelişir.

Kimyasal gebelikte ultrasonda embriyo, plasenta, kalp atışı görülmez. Sıkça karşılaşılan bu durumda anne adayları kanama yaşar. Hamilelik testinde pozitif sonuç alan kadınlar birkaç hafta sonra kanamayla döllenen yumurtayı vücuttan dışarı atar.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 18:24
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