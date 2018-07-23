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Hamilelikte kan pıhtılaşması neden olur?

Hamilelik dönemi boyunca vücutta bir çok yapı ve organda meydana gelen fizyolojik değişikliklerin yanında kanın pıhtılaşma sisteminde de önemli değişimler gerçekleşmektedir.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 19:28
Hamilelikte kan pıhtılaşması neden olur?

Düzenli tedavi edildiğinde düşük riski azaltılabilir. Tedavi hamilelik boyunca uygulanan iğneler ile yapılır. İğne tedavisine hamilelikten önce başlanırsa daha iyi sonuç alınır. Hastanın kendisi tarafından da yapılabilen iğne tedavisi hergün ve günde bir kere uygulanması gerekir.

Uygulanan iğne tedavisi, plesentayı geçemediği için bebeğe zarar vermez. Ama doz aşımı olursa kanamalara yol açar. Bu durumda uygulanan doz azaltılmalıdır. Tedavi doğuma kadar uygulanmalıdır. Ama gereğinden fazla uygulanırsa annede osteoropoz oluşumuna neden olabilir. Tedavi sırasında dikkatli olunmalıdır.

Hamilelik boyunca yatmak zorunda kalan anne adayının beslenmesine de çok dikkat etmesi gerekir. Ispanak, kuşkonmaz, bürüksel lahanası, yeşil çay ve ısırgan otu gibi yeşil yapraklı bitkiler K vitamini yönünden zengin besinlerdir.

Bu besinler kanın sulanmasına sebep olduğu için tüketiminde aşırıya kaçılmamalıdır. Mümkünse kullanmadan önce doktora başvurulmalıdır. Gebelik boyunca sigara kullanılmaması da çok önemlidir.

Çünkü sigaranın kanın pıhtılaşması riskini arttırıcı özelliği bulunmaktadır. Anne adayında yaşanan kan pıhtılaşması, beyne giden damarları tıkadığında felçle ve hatta ölümle sonuçlanabilir.

Doğumdan sonra risk hemen kaybolmayabilir. Bu yüzden annenin, tedaviye yaklaşık olarak 6 hafta daha devam etmesi gerekir. Bu hastaların kuruyemiş tüketmemesi de tavsiye edilir. Annelerin daha sonraki gebeliklerinde de aynı tedavi uygulanmalıdır.

Düşüklerin yaşanmasının önüne geçebilmesi için gebelikten önce bu riski taşıyan kadınların belirlenmesi hayati önem taşımaktadır. Ailesinde, anne, kız kardeş, anneanne ve teyzesinde düşük olanlar veya kendisi daha önce düşük yaşamış bayanlar risk grubu içerisindedir.

Bu bayanların gebelik öncesinde uterin arter akımının değerlendirilmesi, derin ven-tromboz, hipertansiyon gibi problemlerin incelenmesi önemli bir yol gösterici olabilir.

Doğum öncesi dönemde bebeğin gelişimini takip eden doktorun doğumu da gerçekleştirmesi herhangi olumsuz bir durumun yaşanmaması için tavsiye edilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 19:28
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