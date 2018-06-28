Hamilelikte kaju yerseniz...

Kuru yemişler hamilelikte dengeli bir şekilde tüketildiğinde anne adayına da bebeğe de oldukça faydalıdır. İşte tüketmeniz gereken kuru yemişler ve faydaları...

Her gün 3 tane ceviz yerseniz bebeğinizin beyin gelişimine katkı sağlamış olursunuz.





Hamilelik bulantılarını kaju yiyerek azaltabilirsiniz.





Kuru incir hamilelik zehirlenmelerine karşı korur.





Kabak çekirdeği hamilelikte daha enerjik olmanızı sağlar.





Badem anne sütünü artırır.