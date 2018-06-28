Hamilelikte kaju yerseniz...
Hamilelikte tüketeceğiniz kuru yemişlerin faydalarını sizler için araştırdık...28 Haziran 2018 Perşembe 01:05
Kuru yemişler hamilelikte dengeli bir şekilde tüketildiğinde anne adayına da bebeğe de oldukça faydalıdır. İşte tüketmeniz gereken kuru yemişler ve faydaları...
- Her gün 3 tane ceviz yerseniz bebeğinizin beyin gelişimine katkı sağlamış olursunuz.
- Hamilelik bulantılarını kaju yiyerek azaltabilirsiniz.
- Kuru incir hamilelik zehirlenmelerine karşı korur.
- Kabak çekirdeği hamilelikte daha enerjik olmanızı sağlar.
- Badem anne sütünü artırır.
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