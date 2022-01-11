Hamilelikte düşük riskinin sebepleri

Kadınlarda düşük yapma oranlarını etkileyen birçok faktör olduğunu söyleyen Mikrobiyolog Dr. İpek Ada Alver, sebebi bilinmeyen düşüklerin altındaki etkenin araştırılmayan enfeksiyonlar olduğuna dikkat çekti. İpek Ada Alver, “Düşük oluşumuna sebep olan pek çok mikroorganizma var. Bunların kimisi hijyen eksikliğinden, kimisi iyi pişmemiş etlerden ve pastörize edilmeyen sütlerden, kimisi de hayvan dışkısından geçebilmektedir” diyerek anne adaylarına uyarı ve önerilerde bulundu.

Hamilelikte düşük riskinin sebebi bu olabilir. Hamilelikte düşük belirtileri

Son zamanlarda evlilik ve çocuk sahibi olma yaşının ilerlemesi, pandemi koşullarının meydana getirdiği stres, Kovid sonrası semptomlar ve ekonomik koşulların da yol açtığı yetersiz beslenme ile birlikte kadınlarda düşük yapma oranlarının etkilendiğini söyleyen Mikrobiyolog Dr. İpek Ada Alver, "Genetik faktörlere dayalı embriyo kromozomlarında meydana gelen hasarlar, rahimde meydana gelen anomaliler, annede tansiyon, kalp-damar, şeker, karaciğer, böbrek, tiroid hastalıkları ve otoimmün hastalıklar, yetersiz beslenme ve uyku düzeni ile stres faktörleri düşüğe neden olsa da özellikle sebebi belirlenemeyen düşüklerin altındaki en önemli etken enfeksiyonlardır" dedi.

Hamilelikte düşük riski oluşturan enfeksiyonlar mevcut

Çeşitli faktörlerin etkisi ile enfeksiyona yakalanan anne, enfeksiyon kaynağı mikroorganizmayı bebeğe geçirdiğinde genellikle düşükle sonuçlanabildiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi İpek Ada Alver, "Düşük oluşumuna sebep olan pek çok mikroorganizma var. Bunların kimisi hijyen eksikliğinden, kimisi iyi pişmemiş etlerden ve pastörize edilmeyen sütlerden, kimisi de hayvan dışkısından geçebilmektedir. İdrar yolu enfeksiyonuna neden olan 'Escherichia coli', 'Proteus mirabilis', 'Klebsiella pneumoniae' bakterileri, süt ve süt ürünlerinde üreyen Listeria cinsi bakteriler, kızamıkçık enfeksiyonuna neden olan 'Rubella' virüsü, hijyen eksikliğinden kaynaklanan 'Sitomegalovirüs (CMV)', sifiliz etkeni 'Treponema pallidum' ve hayvan dışkısından bulaşan bir parazit olan 'Toxoplasma gondii', düşüğe sebep olan mikroorganizmalardan olsa da en önemli etken 'Brucella abortus' bakterisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bakteri 'Brusellozis' adı verilen hastalığa neden olur ve halk dilinde 'Yavru Atma Hastalığı' olarak bilinmektedir. Genellikle sığır, koyun, keçi ve domuz gibi hayvanlarda görülse de çiğ süt ve süt ürünleri ile iyi pişmemiş ve çiğ etlerden insanlara geçerek halk dilinde 'Dalgalı humma', 'Malta humması' ve 'Akdeniz humması' olarak bilinen enfeksiyonel hastalığa neden olmaktadır. İnsanlarda kronikleşen ve seyri ağırlaşan bu hastalık gebelerde ise düşüklere ve ölü doğumlara neden olarak hem annenin hem de bebeğin hayatını riske atabilmektedir" diye konuştu.

Gebelikte enfeksiyonları önlemek mümkün

Gebelik sürecinde anne ve fetüsü etkileyen enfeksiyonlardan korunmak için önerilerini sıralayan Ada Alver, anne adaylarına şu tavsiyelerde bulundu:

"Pastörize edilmeyen süt ve süt ürünleri ile iyi pişmemiş tüm et ürünleri tüketilmediğinde, bu süreçte sakatat ve benzeri ürünlerin tüketimi azaltıldığında, meyve ve sebzelerin iyi yıkandığında, korunmalı cinsel ilişkiye girildiğinde, sahip olunan evcil hayvana çiğ ürünler tükettirilmediğinde ve evcil hayvanın dışkısına çıplak elle dokunulmadığında, el ve tuvalet hijyenine dikkat edildiğinde, vajinal duş alımından uzaklaşıldığında, yeterli uyku ve dengeli beslenme düzenine dikkat edildiğinde, stres faktörlerinden uzaklaşılarak bağışıklık sistemi güçlendirildiğinde, belirtiler yaşandığında vakit kaybedilmeksizin doktora başvurulduğunda, bu enfeksiyonlardan korunmak mümkün hale gelecektir."

Düşük riski ne zaman biter?

Düşüklerin yüzde 80'inden fazlası ilk 13 haftada meydana gelir. Risk ilk 8 haftada en yüksek değerdedir. Gebelikte 8. haftayı geçtikten sonra düşük şansı giderek azalmaktadır.