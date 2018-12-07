Hamilelikte bunlara dikkat!

Bebek için illâ demir, kalsiyum ve folik asit çok gerekli...



Hamile annenin beslenme tarzı bebeğinin zekâsını etkiliyor. Düzenli ve dengeli beslenme, bebeğin hem haftalarına uygun ağırlığa ulaşmasını hem de zekâ gelişimini sağlıyor.

Hamilelikte düzenli ve dengeli beslenme ve doğum sonrası bebeğin illa mümkün olan en uzun sürede anne sütü ile beslenmesi, zekâ gelişimini genetik faktörlerin izin verdiği en üst düzeye çıkarıyor.

Anne rahminde geçen dönem canlının en hızlı büyüme dönemi. Düşünün iki hücre ile başlayan hayatın 9 aylık dönem sonunda ortalama 3 kg’lık bir bebeğe dönüşmesini sağlayan büyüme hızı, hayatın başka hiçbir döneminde yaşanmıyor.

Bu gelişim döneminde genetik faktörler kadar doğru beslenme de rol oynamakta.. Bebeğin genetik olarak öngörülmüş potansiyeline ulaşabilmesi için uygun besin ortamını sağlamak gerekiyor.

Zekâmız çok faktörlü bir kavram.. Yalnız beslenme, yalnız genetik ya da sadece çevresel etkilerden oluşmuyor. Doğum sonrası bakım ve sevgi ortamı, emzirme, anne ve babanın bebeğe bağlılığı da zekânın gelişimini olumlu ya da olumsuz etkileyebilen faktörler..

ANNE ADAYLARI NASIL BESLENMELİ?

Sebze ve meyveler, tahıllar, et-balık-tavuk, yumurta, kuru baklagillerden oluşan proteinler, süt ve süt ürünleri, yağların dengeli alınması önem taşıyor. Gebelik boyunca anne adayı boyuna göre değişmekle birlikte 9-12 kilo almalıdır. Bu ağırlığın yarısı bebek ve plasenta, rahim büyümesi gibi eklere kullanılıyor. Diğer yarısı ise emzirme dönemi için depo ediliyor. Bebeğin büyümesi için yaklaşık 900-950 gr proteinin depo edilmesi gerekiyor. Bu nedenle anne adayı normal günlük gıdasına 15 gr kadar protein daha eklemeli.

DEMİR VE FOLİK ASİT ÇOK ÖNEMLİ ROL OYNUYOR

Gebelikte demir mineralinin eksikliği çok sık görülür. Demir kan yapımında kullanılır. Bu açıdan anne ve bebeğin demire çok ihtiyacı vardır. Anne adayları günde 20 miligram demir almalıdır. Demir eksikliği bebeğin anne karnında hem fiziksel hem de zihinsel gelişimini kötü etkileyebilir. Bu sebeple gerekli kontrollerin yapılması önemlidir.

Folik asit eksikliğindeyse sinir sistemi gelişimi geri kalıyor ve nöral tüp defekti adı verilen anomaliler ortaya çıkabiliyor. Özellikle gebelik öncesi folik asit alımı yeterli olmalıdır. Folik asit koyu yeşil yapraklı sebzeler, tüm tahıllar ve kuru baklagillerde bulunur. Ancak, ışık, ısı ve gıda işleme onu kolayca yok edebilir. Dolayısıyla, azami yararı sağlayabilmek için sebze ve meyveleri taze olarak veya mümkün olduğu kadar az pişirilmiş şekilde tüketmek en iyisidir. Fasulye, fındık, ceviz, yumurta sarısı, portakal da folik asit bulunan gıdalar arasındadır. Alkol kullanımı ise vücuttaki folik asiti yok eder.

Bebekteki kalsiyum ihtiyacı için annenin günlük gıdasına 500 mg daha kalsiyum eklemesi gerekiyor. Bu miktar ekstra bir bardak süt ya da eşdeğer süt ürünleri ile karşılanabiliyor. Özellikle çok çocuklu annelerde görülen saç ve diş kayıpları, tekrarlı gebeliklerde kalsiyum ihtiyacının yeterli karşılanamamasına bağlı olarak yaşanıyor.