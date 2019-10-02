Hamilelikte bit ilacı kullanılır mı? Hamilelik döneminde bitten kurtulmak mümkün mü?

Bit yalnızca okul çağındaki çocukların değil kalabalık ortamlarda bulunan herkesin yaşayacağı bir sorundur. Bit kimi zaman toplu taşıma araçlarından kimi zaman ise steril olmayan kuaförlerden bulaşabilir. Özellikle de hamilelik döneminde yaşanan bit sorunu bir hayli can sıkıcı olabilir. Elbette bunda anne adayının içinde bulunduğu psikolojik durumda etkilidir. Anne adayları değişen hormonel yapı nedeniyle bir hayli streslidir. Üzerine bit gibi bir problemle uğraşmak keyifleri kaçırabilir.

Hamilelikte bit ilacı kullanılır mı?

Anne adayları bebeklerini öğrendikten sonra her adımlarına dikkat eder. Gebelik döneminde birçok ilaç bebeğe doğrudan zarar vereceği için uzmanlarca kullanımı tavsiye edilmez. Bu nedenle anne adayları bit sorunuyla karşılaştıklarında işin içinden nasıl çıkacaklarını merak edip durur. Bit sorunundan kurtulmak için eczanelerde bulunan ilaç ve şampuanları kullanabilirsiniz. Söz konusu bazı ilaçların üzerinde hamilelerin kullanımına uygun ibaresi yer alıyor. Bu nedenle eczacınızın önereceği ilaç ve şampuanı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Bitten bitkisel yöntemle kurtulmak mümkün mü?

Bit sorunundan ilaç ya da şampuanla kurtulmak istemiyorsanız; size farklı önerilerimiz de var. Saçınıza bir miktar mayonez sürüp yarım saat kadar başınızı boneyle kapatın. Ardından saçlarınızı güzelce yıkayıp, ince dişli tarakla tarayın. Mayonez bitlerin saçınızda boğulmasına yol açacağı için 3-4 tekrardan sonra bit sorunundan kurtulabilirsiniz.

Hint yağı formülü

Bit sorunundan kurtulmanın en etkili yollarından biri de hint yağıdır. Saçınıza hint yağıyla masaj yapın. Kokusu biraz ağır olduğu için zorlanabilirsiniz. Ancak bu yağ tahmin ettiğinizden bile etkili olacaktır. Yağ sürdükten sonra saçlarınızı bone ile kapatıp bekleyin. Yarım saatin sonunda saçlarınızı yıkayın. Hint yağı kullanırken dikkatli olmanız gereken bir husus var. Hint yağı damladığı yerde kıl ve saç uzamasına yol açar. Bu nedenle hint yağını yüzünüze ve cildinize damlatmamaya özen gösterin.

Bitten korunmak mümkün mü?

Bitten uzak kalmak istiyorsanız evinizden lavanta yağını eksik etmemeniz gerekiyor. Her gün ensenize ve kulak arkalarınıza birkaç damla lavanta yağı sürerek bit sorunu yaşamanın önüne geçebilirsiniz. Çünkü bit lavanta kokusuna yaklaşmaz. Bu yöntemi okula giden çocuklarınıza da uygulayabilirsiniz.