Hamilelikte balık tüketmek doğru mu?

Hamilelik döneminde anne adayının da bebeğin de sağlığı için beslenme oldukça önemlidir. Balık tüketimi de sağlıklı bir diyetin olmazsa olmazıdır.

Hamilelik döneminde balık tüketmek çok faydalıdır. Fakat dikkat edilmesi gereken tüketilen balığın miktarıdır. Balığın tüketiminde aşırıya kaçmak anne adayları için zararlıdır.

Balık içerisinde cıva bulundurur. Vücut bu cıvayı hızlı bir şekilde emer. Bu da beyin ve sinir gelişimi için olumsuz bir durumdur. Bu nedenle anne adaylarının haftada 350 gram balık tüketmesi uygundur.