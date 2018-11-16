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Hamilelikte baba adaylarına düşen görevler

Gebelik dönemi anne adaylarının duygusal yönden hassa oldukları zaman dilimleridir. Bu yüzden baba adaylarının desteklerini esirgememeleri gerekir. İşte baba adaylarına düşen vazifeler…

16 Kasım 2018 Cuma 19:02
Hamilelikte baba adaylarına düşen görevler

Gebelik dönemi anne adayı için hem fiziksel hem de ruhsal açıdan yorucu ve uzun bir maratondur. Bu yolculukta eşlerin birbirlerine olan desteği oldukça önemlidir. Anne adayı eğer eşinden beklediği destek ve motivasyonu göremezse hamilelik ve lohusalık sürecinde stres ve depresyon sorunlarıyla karşı karşıya kalır. Bu problemler de dolaylı yoldan anne ve bebek sağlığını olumsuz etkileyecektir. Hamilelik sürecince ani ruhsal değişimlere sebep olan HCG gibi çeşitli hormonlar salgılanmaktadır. Gerek hormonlar gerekse de ağırlaşan ve değişen bedenin etkisiyle anne adayları daha yoğun bir ilgi ve bakıma ihtiyaç duyar. Aslında bu ilgi ve arzular ruhsal yönden kolaylıkla doyurulabilecek niteliktedir. Baba adayının eşine duyduğu sevgiyi dile getirmesi bile çok büyük bir destektir. Bu konuda çok ufak tefek görünse de baba adaylarına da önemli roller düşer:

GEBELİKTE BABA ADAYLARINA DÜŞEN GÖREVLER NELERDİR ?

Doktor kontrollerinde baba adayının olabildiğince eşinin yanında olması ve heyecanını onunla paylaşması gerekir.

İlk olarak bebeğin sağlığının önemli olduğu unutulmamalıdır.

Cinsiyet ayrımı kesinlikle yapılmamalıdır.

Kadında meydana gelen fiziksel değişim ve belirtiler asla onu üzecek, kıracak şekilde yüzüne vurulmamalıdır.

Özellikle hamileliğin ilerleyen aylarında karınla birlikte yüz, eller ve ayaklar, göğüsler de şişecektir. Bu konuyla ilgili olumsuz sözlerden kaçınılmalı, tam aksine hamileliğin ona daha çok yakıştığı ve onu güzelleştirdiği vurgulanmaktadır.

Hamileliğin ilk aylarında anne adayları daha çabuk yorulurlar. Bu nedenle ev işlerinde vs. eşlerin birbirlerine yardımcı olması oldukça önemlidir.

Hamilelik sürecinde doğum ve öncesi evreleri kolaylaştırmak adına yapılan pilates gibi çeşitli sporlar ve aktivitelere birlikte katılım sağlanmalıdır.

Dokuz aylık bu süreçte önemli olan bir diğer unsur ise huzurdur. Gerek bebeğin gelişimi gerek anne baba iletişimi açısından aile bağlarının sağlam olması gerekir.

 Bu zaman diliminde yorulan bireyler unutmamalıdır ki sabır her şeyin ilacıdır. Bu nedenle birbirlerine şefkatle yaklaşmalı ve birbirlerine zaman ayırmalıdırlar.

Bebekleri için birlikte alışverişe çıkmalı, birlikte kararlar almalıdırlar.

Doğum zamanı geldiğinde ise annenin sancılarının ve suyunun gelmesi anneyi telaşlandırabilir. Önemli olan burada babanın sakinliğini koruması ve kontrollü davranarak anneyi de sakinleştirmesidir.

Baba doktorla görüşerek anneyi sakinleştirmeli ve önceden hazırlanmış olan doğum çantasıyla birlikte hastaneye gidilmelidir.

Baba adayı devamlı olarak eşine sarılmalı ve ona olan güvenini, sevgisini dile getirmelidir. Bu onu sakinleştirmede en temel adımdır.

 

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 19:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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