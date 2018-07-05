Hamilelikte ateşlenmeye dikkat!

Hamilelikte hormonlar yüzünden anne adayında bedensel ve ruhsal anlamda birçok değişiklik görülebilir. Fakat bu değişiklikler her zaman masum olmayabilir!

Hamilelikte vücut sıcaklığının 37,5 derecenin üzerine çıkması enfeksiyon belirtisi olabilir. Ayrıca bu anne adayının yeterli sıvıyı tüketmemesinin bir sonucu da olabilir. Böyle bir durumda tıbbi müdahale gerekir.