Hamilelikte aşerme ne zaman başlar?

Hamileliğin olmazsa olmazı olarak gösterilen aşerme konusuyla ilgili merak edilen pek çok detay var. Peki hamileler neden aşerir, aşerme ne zaman başlar? İşte hamilelikte aşerme ile ilgili merak edilen detaylar...

Neden aşerilir?

Dr. Murat Emanetoğlu hamilelerin gebelik süresince yaşadığı aşırı hormonal değişikliklerin bu tat ve koku üzerinde ciddi etkileri olabileceğini söylüyor. Bu hormonal değişikliğin etkisi, aynı zamanda menopozda yaşanan iştah artışı veya azalışını da açıklayabilir. Ancak bazı uzmanlar buna şüpheyle yaklaşmaktadırlar. Çünkü gebelik her kadın vücudunda benzer değişiklikler yapmasına rağmen aşerme olayı kişiden kişiye değişen bir durumdur. Bu yüzden aşermenin nedeni halen tam olarak bilinmemektedir. Ya da en azından kesinleşmiş bir kanıtı yoktur.

Belli yiyeceklere karşı aşermenin belli anlamları olabilir. Örneğin, buz, sigara izmariti, temizlik malzemeleri gibi garip maddeleri yeme isteği varsa bu istek demir eksikliği ile ilgili olabilir. Dr. Kağan Kocatepe ise aşermenin pika adlı rahatsızlığının (toprak yeme durumu gibi) kansızlık veya beslenme bozukluğu habercisi olabileceğini belirtiyor. Bunun yanında B vitamini eksikliği, çikolata için aşermeyi başlatabilir denir. Dr. Murat Emanetoğlu “Ancak unutulmamalıdır ki, aşerilen maddelerle, gebe kadının vücudunun ihtiyaçları arasında her zaman bir paralellik yoktur” diyor. Eğer ihtiyacınız olan maddelere aşeriyorsanız bunlardan rahatlıkla tüketebilirsiniz.

Aşerme belirtileri nelerdir?

Belirtiler çoğunlukla gebeliğin ilk üç ayında görülebilir. 7-12 haftalarda görülen aşerme, bulantı ve kusma gibi klinik belirtiler verir. Bu belirtiler kişinin bünyesine ve beslenme şekline göre farklılık gösterebilir.

Aşerme belirtileri genellikle 4. aydan itibaren kesilmeye başlar. Çok nadir olarak 5. aya kadar uzayabilir. Aşermek bir sorun olarak algılanmamalıdır. Bu durum bebeği koruyacak olan fizyolojik bir kalkandır. Araştırmalar normal koşullarda devam eden aşermenin, bebek için faydalı olduğunu göstermiştir. Yoğun yaşandığında, vücutta vitamin, tuz ve sıvıların eksilmesine dengelerin bozulmasına yol açabilir. Bu nedenle tedavi edilmesi gerekir.

Hamilelikte aşerme ne zaman başlar?

Aşerme genellikle ilk trimesterde başlar, ikincisinde yoğunlaşır ve sonra üçüncüde azalmaya başlar. Birkaç gıda isteği doğumdan sonra da devam eder ve bazen hayatınız boyunca garip şeyler yiyebilirsiniz. Ayrıca, yiyecek seçiminizin sürekli değiştiği alternatif istekleri de deneyimleyebilirsiniz.