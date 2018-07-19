THY - Trabzon
0553 313 94 23

Hamilelik yorgunluğunu gidermek için neler yapmak gerekir?

Gebelikte en çok muzdarip olunan konulardan biri de yorgunluk ve halsizlik. Peki, yorgunluk ve halsizlikle baş etmek için neler yapılabilir? Detaylar haberimizde...

19 Temmuz 2018 Perşembe 17:37
Hamilelik yorgunluğunu gidermek için neler yapmak gerekir?

Psikiyatri Uzmanı Dr. Özkan Kobak, hamilelikte yorgunluk ve halsizlikle baş etmek için bazı tavsiyelerde bulundu:

Yorgunluğu vücudunuzun normal uyarısı gibi kabullenip, ihtiyacınız olduğu kadar dinlenin. (1–2 saatlik gündüz uykularınız, kendinizi daha dinç hissetmenizi sağlayabilir).

Düzenli ve sağlıklı beslenin. Bu konuda bir diyetisyenden yardım almanız, işinizi kolaylaştıracaktır. Sigaradan uzak durun

Aşırı çay, kahve, asitli ve şekerli içecekleri tüketmeyin.

Düzenli egzersiz ve yürüyüş yapın.

Yeterli sıvı alın. (Günde 3–4 lt.)

Sıkıntılı ve gerginseniz, gün içinde birkaç kez nefes ve kas gevşeme egzersizleri uygulayın.

Eşinizle sağlıklı bir iletişiminiz olsun. Hamilelik ve sonrası için planlarınızı beraber konuşun. Eşinizin hamileliğinizle ilgili duygularını öğrenin.

Hamileliğinizde yaşadığınız olumsuz belirtileri, doktorunuza sorun. Sürecinizle ilgili bilgi edinmeye çalışın, bunun için kitap okuyun. Çevrenizde, yakın dönemde hamilelik geçirmiş kişilerle konuşun, onların yaşadığı süreçleri öğrenin ve sıkıntılarınızı paylaşın.

İş yoğunluğunuzu azaltıp, kendinize ve keyif aldığınız hobilerinize daha fazla zaman ayırın. Unutmayın, bebeğinizle mutlu ve sağlıklı bir yaşam sizi bekliyor.

 

 

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 17:37
  1. hamilelik
  2. hamilelikte yorgunluk

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan talimat vermişti! Müjdeyi Süleyman Soylu açıkladı
    1. Erdoğan talimat vermişti! Müjdeyi..
    2. Solcu isim isyan etti: Sol kesim tank..
    3. Sağlık Bakanlığı'ndan Batı'ya örnek..
    4. Patlıcan oturtma tarifi
    5. Çocuğunuzu göz hastalıklarından..
    6. Yeni alınan kıyafetleri neden..
    7. Barbados (Acerola) kirazının faydaları..
    8. Bu kadarına da pes! Sefil kafa sonunda..
    9. Yemek yaparken bu hataları yapmayın!
    10. Asitli içeceklerin sağlığa olumsuz..
    11. Kırık kalp sendromu daha çok..
    12. Ülkede feci trafik kazası! 12 kişi öldü
    13. Bu besinler çabuk acıktırıyor
    14. Fabri, İngiliz ekibine transfer oldu!
    15. Gerçek limonlu dondurma nasıl yapılır?
    16. Acuka tarifi
    17. Kuveyt'ten Samsun Havalimanı'na ilk..
    18. Gardiyan alımı 2018 başvuru formu
    19. Şehitlerin intikamı 20 yıl sonra da..
    20. Ara öğünleri es geçmeyin!
    Bursluluk sınavı sonuçları 2018 6 sınıf
    Bursluluk sınavı sonuçları 2018 6 sınıf
    Metiner'den dikkat çeken sözler! "Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik"
    Metiner'den dikkat çeken sözler! "Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik"
    Tansu Çiller: Çok ciddi bir ekonomik kriz...
    Tansu Çiller: Çok ciddi bir ekonomik kriz...
    Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
    Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
    2018 Bursluluk sınavı İOKBS PYBS sınav sonuçları!!!
    2018 Bursluluk sınavı İOKBS PYBS sınav sonuçları!!!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
    CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
    Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak
    Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak