Hamilelik yorgunluğunu gidermek için neler yapmak gerekir?

Psikiyatri Uzmanı Dr. Özkan Kobak, hamilelikte yorgunluk ve halsizlikle baş etmek için bazı tavsiyelerde bulundu:

Yorgunluğu vücudunuzun normal uyarısı gibi kabullenip, ihtiyacınız olduğu kadar dinlenin. (1–2 saatlik gündüz uykularınız, kendinizi daha dinç hissetmenizi sağlayabilir).

Düzenli ve sağlıklı beslenin. Bu konuda bir diyetisyenden yardım almanız, işinizi kolaylaştıracaktır. Sigaradan uzak durun

Aşırı çay, kahve, asitli ve şekerli içecekleri tüketmeyin.

Düzenli egzersiz ve yürüyüş yapın.

Yeterli sıvı alın. (Günde 3–4 lt.)

Sıkıntılı ve gerginseniz, gün içinde birkaç kez nefes ve kas gevşeme egzersizleri uygulayın.

Eşinizle sağlıklı bir iletişiminiz olsun. Hamilelik ve sonrası için planlarınızı beraber konuşun. Eşinizin hamileliğinizle ilgili duygularını öğrenin.

Hamileliğinizde yaşadığınız olumsuz belirtileri, doktorunuza sorun. Sürecinizle ilgili bilgi edinmeye çalışın, bunun için kitap okuyun. Çevrenizde, yakın dönemde hamilelik geçirmiş kişilerle konuşun, onların yaşadığı süreçleri öğrenin ve sıkıntılarınızı paylaşın.

İş yoğunluğunuzu azaltıp, kendinize ve keyif aldığınız hobilerinize daha fazla zaman ayırın. Unutmayın, bebeğinizle mutlu ve sağlıklı bir yaşam sizi bekliyor.