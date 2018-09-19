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Hamilelik veya doğum nedeni ile işten ayrılan kıdem tazminatını alır mı?

İşçi çalıştığı işyerinden kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda kıdem tazminatını alabilir mi? İş kanununa göre, hamilelik veya doğum gerekçesiyle işten ayrılan biri kıdem tazminatını almaya hak kazanır mı? Sorusu merak konusu olmuştu. İşte kıdem tazminatının elde edilme durumları.

19 Eylül 2018 Çarşamba 15:53
Hamilelik veya doğum nedeni ile işten ayrılan kıdem tazminatını alır mı?

İşçi çalıştığı işyerinden kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda kıdem tazminatını alabilir mi? İş kanununa göre, hamilelik veya doğum gerekçesiyle işten ayrılan biri kıdem tazminatını almaya hak kazanır mı? Sorusu merak konusu olmuştu. İşte kıdem tazminatının elde edilme durumları.

İşten kendi isteğiyle (istifa) ayrılan işçinin, herhangi bir tazminat hakkı oluşmamaktadır. Yasal düzenleme açısından hamilelik veya doğum nedenine dayalı işten ayrılmalar istifa olarak değerlendirildiğinden, bu nedenlerle işten ayrılan işçi tazminat haklarından vazgeçmiş sayılmaktadır.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 15:53
  1. kıdem tazminatı son dakika gelişmesi
  2. Hamilelik veya doğum nedeni ile işten ayrılan kıdem tazminatını alır mı?

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