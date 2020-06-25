Hamilelik döneminde neler yapılmalı neler yapılmamalı?
Bebeğin sağlığını koruması için anne adaylarının hamilelik döneminde beslenme ve hareketlerine daha çok özen göstermesi gerekmektedir. Hamilelik döneminde neler yapılmalı?
Her evli çiftler anne ve baba olmayı istemekte. Anne adayları özellikle de gebelik döneminde hem kendi hem de karnındaki bebeğin sağlığına çok dikkat etmelidir. Anne adayların hamilelik döneminde dikkat etmesi gereken konular vardır. İşte anne adaylarının dikkat etmesi gereken konular:
Kilo vermeyi denemeyiniz ve aşırı kilo da almayın
Hareketsiz kalmayın
Kapasitenizden fazla çalışmayın
Ruh halinizi olumlu tutun
Sigara ve alkolden kaçının
Kabızlığı önlemek için bol bol meyve ve sebze yiyin
Uygun giysiler giyin
Hamilelik ve ebeveynlik hakkında kitaplar okuyun
Düzenli olarak doğum öncesi kontrollerini yaptırın
Cilt bakımınıza dikkat edin yağlanmadan korunun
Uyku düzeni oluşturun ve geç yatmaktan sakının