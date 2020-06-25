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Sağlık

Hamilelik döneminde neler yapılmalı neler yapılmamalı?

Bebeğin sağlığını koruması için anne adaylarının hamilelik döneminde beslenme ve hareketlerine daha çok özen göstermesi gerekmektedir. Hamilelik döneminde neler yapılmalı?

Yeniakit Publisher
2020-06-25 16:05:00 - 2020-06-25 16:05:54
Hamilelik döneminde neler yapılmalı neler yapılmamalı?

Her evli çiftler anne ve baba olmayı istemekte. Anne adayları özellikle de gebelik döneminde hem kendi hem de karnındaki bebeğin sağlığına çok dikkat etmelidir. Anne adayların hamilelik döneminde dikkat etmesi gereken konular vardır. İşte anne adaylarının dikkat etmesi gereken konular:

Kilo vermeyi denemeyiniz ve aşırı kilo da almayın

Hareketsiz kalmayın

Kapasitenizden fazla çalışmayın

Ruh halinizi olumlu tutun

Sigara ve alkolden kaçının

Kabızlığı önlemek için bol bol meyve ve sebze yiyin

Uygun giysiler giyin

Hamilelik ve ebeveynlik hakkında kitaplar okuyun

Düzenli olarak doğum öncesi kontrollerini yaptırın

Cilt bakımınıza dikkat edin yağlanmadan korunun

Uyku düzeni oluşturun ve geç yatmaktan sakının

 

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