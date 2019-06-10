Hamilelik döneminde kesinlikle tüketilmesi gereken 7 meyve

Hamilelik döneminde tüketilen yiyecek ve içecekler bebeğin sağlıklı büyümesine yardımcı olur. Bebek büyüdükçe, annenin vücudundaki vitamin ve minareller azalmaya başlar. Doğum öncesi anne adayının bu sebepten dolayı son derece sağlıklı beslenmesi gerekiyor. Uzmanlar anne ve bebeğin sağlığı için her gün mutlaka meyve tüketmeleri gerektiğini vurguluyor.

Uzmanların, gebelik döneminde tüketilmesini önerdiği meyveler hangisi?

1. Kayısı

A, C, E vitaminleri içeren kayısı kalsiyum, demir, fosfor ve potasyum açısından da zengindir. Kayısı demir eksikliği anemisini önlediği için hem gebe hem de bebek için son derece kıymetlidir.

2. Portakal

C vitamini yönünden zengin olan portakal içerdiği su nedeniyle de son derece önemli bir meyvedir. Portakal bebeğin beyin ve omurilik gelişiminde ihtiyaç duyduğu folatın sağlanmasına yardımcı oluyor.

3. Mango

100 gram mango günlük C vitamini ihtiyacını karşılar. A ve C vitamini kaynağı olan mango bebeğin bağışıklık sisteminin gelişmesi için önemlidir.

4. Armut

Lif, potasyum ve folat açısından zengin olan armut, özellikle gebenin kabızlık sorunu yaşamamasına yardımcı olur.

5. Nar

K vitamini ve demir yönünden zengin olan nar hem anne hem de bebek için son derece kıymetlidir.

6.Avakado

İyi bir sağlıklı yağ kaynağı olan avokado içerdiği potasyum sayesinde anne adayının yaşadığı krampları hafifletmeye yardımcı olur.

7.Muz

Potasyum ve lif açısından zengin olan muz hamilelerin bulantılarını hafifletir. Ayrıca muz bağırsak hareketlerini düzenler.