0553 313 94 23

Hamilelik döneminde kesinlikle tüketilmesi gereken 7 meyve

Hamilelik döneminde bebeğin gelişimi için annenin tükettiği her şeye özen göstermesi gerekiyor. İşte, hem anne hem de bebeğin sağlığı için gebelik döneminde tüketilmesi gereken 7 meyve...

10 Haziran 2019 Pazartesi 11:57
Hamilelik döneminde kesinlikle tüketilmesi gereken 7 meyve

Hamilelik döneminde tüketilen yiyecek ve içecekler bebeğin sağlıklı büyümesine yardımcı olur. Bebek büyüdükçe, annenin vücudundaki vitamin ve minareller azalmaya başlar. Doğum öncesi anne adayının bu sebepten dolayı son derece sağlıklı beslenmesi gerekiyor. Uzmanlar anne ve bebeğin sağlığı için her gün mutlaka meyve tüketmeleri gerektiğini vurguluyor.

Uzmanların, gebelik döneminde tüketilmesini önerdiği meyveler hangisi?

1. Kayısı

A, C, E vitaminleri içeren kayısı kalsiyum, demir, fosfor ve potasyum açısından da zengindir. Kayısı demir eksikliği anemisini önlediği için hem gebe hem de bebek için son derece kıymetlidir.

2. Portakal

C vitamini yönünden zengin olan portakal içerdiği su nedeniyle de son derece önemli bir meyvedir. Portakal bebeğin beyin ve omurilik gelişiminde ihtiyaç duyduğu folatın sağlanmasına yardımcı oluyor.

3. Mango

100 gram mango günlük C vitamini ihtiyacını karşılar. A ve C vitamini kaynağı olan mango bebeğin bağışıklık sisteminin gelişmesi için önemlidir.

4. Armut

Lif, potasyum ve folat açısından zengin olan armut, özellikle gebenin kabızlık sorunu yaşamamasına yardımcı olur.

5. Nar

K vitamini ve demir yönünden zengin olan nar hem anne hem de bebek için son derece kıymetlidir.

6.Avakado

İyi bir sağlıklı yağ kaynağı olan avokado içerdiği potasyum sayesinde anne adayının yaşadığı krampları hafifletmeye yardımcı olur.

7.Muz

Potasyum ve lif açısından zengin olan muz hamilelerin bulantılarını hafifletir. Ayrıca muz bağırsak hareketlerini düzenler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 11:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dışişleri’nden Moldova’daki hükümet kurma çalışmalarına ilişkin açıklama
    1. Dışişleri’nden Moldova’daki hükümet..
    2. Pençe Harekâtı’nda imha edilen mağara..
    3. Bir yanardağ patlarsa adı duyulan..
    4. 5 kişinin katiline 3 kez..
    5. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel;..
    6. Çalıştığı çiftlik sahibini öldüren..
    7. Hataylı şehidin yürek yakan paylaşımı
    8. Şişman ve Özcan ailelerinin mutlu günü
    9. ANALİZ - İsrail siyaseti sil baştan
    10. Süleyman Soylu'dan çok sert açıklama:..
    11. Manisa'daki çiftlik cinayetinde 4..
    12. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası başladı
    13. Yerli turisti uğurlayan esnaf yabancı..
    14. Tuval üzerine Akrilik boya sergisi
    15. GESKON’dan Hayrettin Güngör’e ziyaret
    16. Prof. Dr. Maden: "Gözlerinizi..
    17. MSB: "Pençe Harekâtı ile Irak kuzeyi..
    18. "Tecavüzcü bu" diye bağırıp kaçtılar!..
    19. Sergen Yalçın transfer listesini..
    20. Başkan Palancıoğlu:“Yerelde Başlayan..
    21. Kadınlar 3.Lig Yükselme Maçları
    22. PTT'den "Dünya Çevre Günü" konulu anma..
    23. ‘Okullu Tenisçiler Masa Tenisi..
    24. Jandarmadan çocuklara okul karnesinden..
    25. Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya..
    26. İl Genel Meclisi toplandı
    27. Okullar Arası Beyzbol Türkiye..
    28. Hava Modelciliği IMAC Kupası
    29. Büyükşehir’in Serik’te yol çalışmaları..
    30. 300 milyar dolarlık Kanada fırsatı
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."