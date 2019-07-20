Hamilelerin mutlaka tüketmesi gereken besinler nelerdir?

Hamilelik süreci bebeğin ve annenin sağlığına etki eden özellikle beslenme ile ilgili dikkat gerektiren bir süreçtir. Annenin nasıl beslendiği çocuğunun ve kendisinin sağlığında büyük rol oynar. Bu sebeple hamilelerin bazı besinleri eksik etmemeleri hem bebeğinin hem kendi ihtiyacını gidermesi gerekir. Peki gebelikte hangi besinler mutlaka tüketilmeli? Hamileler hangi gıdaları eksik etmemeli? Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, gebelikte mutlaka tüketilmesi gereken gıdalar hakkında önemli uyarılarda bulundu. İşte Hamilelerin tüketmesi gereken yiyecekler...

Tam tahıllı ürünler

Tam tahıllı ekmek ya da müsli tarzı besinler folik asit ve demirden zengindir. Kahvaltıda tüketebileceğiniz gibi, güzel bir sandviç şeklinde öğlen veya esmer pirinçten yapılmış pilav şeklinde akşam tüketebilirsiniz.





Fasulye

Fasulyenin her cinsi sofranızda olmalı. İster etlerin yanında ister salatalarla tüketebilirsiniz. Protein ve lif kaynağı olmanın yanında zengin kalsiyum, çinko, folat ve demir kaynağıdır fasulye.

Somon

Omega 3 yağ asitleri bebeğinizin beyin ve göz gelişimi için çok önemlidir. Aynı zamanda protein ve B vitamini kaynağıdır. Somon civa açısından da diğer balıklardan daha masumdur. Haftada bir tüketmeniz yeterli.

Yumurta

Süper bir protein ve amino asit kaynağıdır. Çok sayıda vitamin ve mineral içerir. Bebekte beyin gelişimi için önemlidir ama yerken iyi pişmiş olduğundan emin olunuz.