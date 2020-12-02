Dünyaya umut olan koronavirüs aşısını bulan BioNTech'i eşi profesör Uğur Şahin ile birlikte yöneten Özlem Türeci, “Koronavirüs aşısının dağıtım sürecine başladık. Birleşik Krallık’ta önümüzdeki günlerde aşının dağıtılmasını bekliyoruz” dedi.

Aşı hamilelerde denendi mi?

Sanal ortamda basın toplantısı düzenleyen Özlem Türeci-Uğur Şahin çifti, aşıyla ilgili son gelişmeleri açıkladı. Dr. Özlem Türeci, aşının henüz hamile kadınlarda denenmediğini vurguladı. Türeci aşının etkisinin farklı etnik kökenlerden gelenler arasında bir fark yaratmadığını söyledi.

Hamilelere korona aşısı vurulacak mı?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Aşılamanın kimlere hangi sırayla yapılacağı ve risk gruplarının öncelikli olacağı kamuoyu ile paylaşılacak. Tereddütler ve soru işaretlerinin olması doğal. Yurttaşlarımız şundan emin olsun. Kullanıma girecek aşıyla ilgili "Aşı Bilim Kurulu" inceleyip onay veriyor. Türkiye'ye uygulanacak olan aşı 2 aydır kullanılıyor ve 700'den fazla kişide kullanıldı. Hiçbir yan ve olumsuz etki görülmedi. Görülseydi böyle bir anlaşma yapılmazdı. Bu aşı inaktif bir aşı, bu tür aşılar dünyada 100 yıldır kullanılıyor endişe etmeye gerek yok." ifadelerini kullandı.

Risk sadece hastalığa yakalanma ve hastalığı ağır seyretme riskinin dışında hastalığı bulaştırma riskinin de göz önünde bulundurulmasını söyleyen Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü öncelik sırasını şöyle sıraladı;

1- Virüsle karşılaşma yakalanma riski yüksek olan kişiler

2- Virüsü taşıma ve başkalarına bulaştırma riski olan kişiler

3- Virüse yakalandığı zaman hastalanma, ağır seyretme ve ölüm riski yüksek olan kişiler

Prof. Dr. Özlü, aşı kimlere nasıl ve hangi öncelik sırasına göre uygulanacağı sorusunun yanıtını toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklayabileceğini söyledi.