Hamileler stresten uzak durmalı

Özel Doruk Setbaşı Tıp Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nuray Kuzukıran, hamilelerin stresten korunma yollarını anlattı.

Stresin rahatsız edici boyutlara ulaştığında bütün insanlar için olduğu gibi hamile kadınlar için de zararlı olabildiğini belirten Op.Dr. Nuray Kuzukıran,aşırı stresin kısa dönemde halsizlik, yorgunluk, uykusuzluk, anksiyete, iştahta artma ya da azalma, baş ve sırt ağrıları gibi rahatsızlıklara sebebiyet verebildiğini söyledi. Yüksek oranda hissedilen stresin uzun süre devam ettiğinde enfeksiyonlarla başa çıkma yeteneğinde azalma, yüksek tansiyon ve kalp hastalıkları gibi problemleri de beraberinde getirdiğini ifade eden Kuzukıran, bilimsel çalışmaların yüksek stresin hamilelik üzerinde olumsuz etkilerinin olduğunu gösterdiğini ve bazı özel riskleri de beraberinde getirebileceğini ifade etti.

Dr. Kuzukıran, “Hamileliğe bağlı ortaya çıkan bulantı, kusma, sık idrara çıkma, bel ağrısı, ellerde ve ayaklarda şişlikler gibi belirtiler hamile kadın için stres kaynağı olabilir. Hamilelik sürecinde ortaya çıkan hormonal değişimler kadının psikolojik durumunda ve mizacında değişikliklere sebep olur” şeklinde konuştu.

“Bebeğin sağlıklı olup olmadığı, hemen hemen bütün kadınlarının zihnini hamilelik süresince meşgul eder” diyen Kuzukıran,bununla birlikte özellikle ilk hamileliğini yaşayan kadınların pek çoğunun doğum sancıları ile başa çıkamayacağı, rahat ve güzel bir doğum yapamayacağı bunun sonucunda da bebeğine zarar verebileceği gibi düşüncelerle strese girdiğine dikkat çekti.

Stres nasil azaltilir?

Dr. Kuzukıran, “Hamile olsun olmasın, her kadın eğer sağlıklı ve güçlü ise stress ile daha kolay mücadele edebilir. Bu nedenle hamile bir kadın sağlıklı beslenmeli, yeteri kadar uyumalı, alkol ve sigaradan uzak durmalı ve egzersiz yapmalıdır” diyerek, egzersizin kadınlarda direnci arttırdığına ve yorgunluk, halsizlik ve bel ağrılarının görülme sıklığını azalttığını belirtti.

“Eş, aile ve iş arkadaşlarının desteği son derece önemlidir. Duygusal açıdan destek olabilecekleri gibi, işlerinde yardımcı olarak da hamile bayanların yaşadığı stresin azalmasına yardımcı olabilirler” diyen Kuzukıran, stresle başa çıkma yollarını sıraladı:

“Bebeğinizin ve kendinizin sağlığı için gevşeyin. Dinlenmek için gün içinde kendinize zaman ayırın. Rahat bir pozisyon alın. Telefon ve televizyon gibi cihazların olmadığı bir odada uzanın. Zihnen kendinizi hazırlayın. Aklınızdan herşeyi çıkartarak gevşemeye çalışın. Soluk alıp verişiniz üzerine odaklanın. Karnınızdan (göğsünüzden değil) nefes alıp verin. Yavaş, derin ve ritmik bir şekilde soluk alıp verin. Kaslarınızı dinleyin ve onları gevşetmeye çalışın. Kendinizi huzur verici bir yerde hayal edin. Bebeğinize güzel sözler fısıldayın. Tüm bu teknikleri hergün 20-30 dakika süreyle uygulayın”.