Hamileler mutlaka avokado tüketmeli!

Hamilelik sırasında folik asit açısından zengindir tavsiye edilir. Bu hem bebek gelişimini hem de anne için sağlık ve gelişimleri için önemlidir.

• Bir antioksidan olarak önemli bir kaynak. Antioksidanlar, kanser, kalp hastalıkları ve Alzheimer gibi hastalıkları ve yaşlanmayı önlemek için faydalıdır.

• Özellikle çocuk gelişiminde ve yetişkinler için avokadonun faydası sağlıklı kemikler için önemli miktarda D ve E vitamini içerir.

• Avokado içerdiği Omega 3 ile zararlı kolesterolü giderir. Bunun yanında Omega 3, gmzler ve beyin için de faydalıdır.

• Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler içindedir avokado, A,C,B-6, B-12 ve K vitaminlerini içerir.

• Beyine fayda sağlayan yağ asitleri içerdiği için hafızayı güçlendirir.

• Avokado, güneşten gelen ultraviyole ışınları absorbe eder özellikle gözün retinasını zararlı güneş ışınlarından korur.

• Birçok vitamin içerdiği için hastalıklara karşı kalkan görevi görür. Avokado cildi canlandırır ve yumuşaklık verir.

• Kilo verdiren listenizde mutlaka olmalı.