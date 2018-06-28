Hamileler mutlaka avokado tüketmeli!
Birçok faydası ile bilinen avokado özellikle hamileler için büyük önem taşıyor. İşte avokadonun faydaları...28 Haziran 2018 Perşembe 23:56
Hamilelik sırasında folik asit açısından zengindir tavsiye edilir. Bu hem bebek gelişimini hem de anne için sağlık ve gelişimleri için önemlidir.
• Bir antioksidan olarak önemli bir kaynak. Antioksidanlar, kanser, kalp hastalıkları ve Alzheimer gibi hastalıkları ve yaşlanmayı önlemek için faydalıdır.
• Özellikle çocuk gelişiminde ve yetişkinler için avokadonun faydası sağlıklı kemikler için önemli miktarda D ve E vitamini içerir.
• Avokado içerdiği Omega 3 ile zararlı kolesterolü giderir. Bunun yanında Omega 3, gmzler ve beyin için de faydalıdır.
• Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler içindedir avokado, A,C,B-6, B-12 ve K vitaminlerini içerir.
• Beyine fayda sağlayan yağ asitleri içerdiği için hafızayı güçlendirir.
• Avokado, güneşten gelen ultraviyole ışınları absorbe eder özellikle gözün retinasını zararlı güneş ışınlarından korur.
• Birçok vitamin içerdiği için hastalıklara karşı kalkan görevi görür. Avokado cildi canlandırır ve yumuşaklık verir.
• Kilo verdiren listenizde mutlaka olmalı.
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